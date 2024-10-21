Франция поставит Украине 12 новых САУ Caesar за счет замороженных российских активов
Кроме артиллерийских установок глава Минобороны страны Себастьен Лекорню анонсировал поставки 155-мм снарядов, ракет Aster, управляемых бомб AASM и ПЗРК Mistral.
Франция решила направить 300 миллионов евро, полученных от процентов замороженных российских активов, на усиление военной помощи Украине. Эти средства будут использованы для закупки 12 новых гаубиц Caesar, а также других вооружений для поддержки украинской армии в ее борьбе с российским вторжением. Об этом 20 октября рассказал в интервью La Tribune министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
Глава оборонного ведомства объявил, что новые поставки включают 12 гаубиц Caesar с 155-миллиметровыми снарядами, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM и системы противовоздушной обороны Mistral. Это решение отражает стремление Франции продолжать оказывать Украине поддержку, несмотря на сложную обстановку на поле боя, поскольку война приближается к третьей зиме.
Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения Франция уже поставила Украине свыше 60 единиц САУ Caesar. С добавлением этих 12, общее количество гаубиц достигнет 80 к концу 2024 года.
Как отметили обозреватели Army Recognition, самоходные артиллерийские установки Caesar играют ключевую роль в оборонительной стратегии Украины. Несмотря на потери система продолжает оставаться незаменимым элементом украинской артиллерии. Постоянное техническое обслуживание и ремонт позволили сохранить боеспособность большей части парка.
Мобильность, высокая дальность и точность Caesar делают это оружие важным инструментом в условиях быстро меняющейся динамики боя. А доступность этой системы по сравнению с другими артиллерийскими установками способствует ее востребованности на фоне ограниченных ресурсов Сил обороны.Важно
Ранее сообщалось, что мобильная гаубица HUMVEE 2-CT Hawkeye прошла боевые испытания в украинской армии. Как отметили разработчики из компании AM General, артиллерийская система доказала свою эффективность и надежность в условиях активного военного конфликта.