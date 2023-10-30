Шесть установок в месяц: во Франции утроили производство САУ Caesar

В перспективе производство Caesar будет увеличено до 8 единиц в месяц. Таким образом производитель установок, компания KNDS Nexter, удовлетворит растущие потребности внутреннего и экспортных рынков.

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил завод, принадлежащий компании KNDS Nexter, где в несколько раз увеличилось производство артиллерийских систем Caesar, как для французской армии, так и на экспорт. Ожидается, что текущая производительность завода составит 4-6 машин в месяц, но планируется увеличить ее до 8 единиц. О своем визите на предприятие Лекорню написал в Twitter.

Решение о резком ускорении поставок самоходных гаубиц Caesar было принято президентом Франции Эммануэлем Макроном летом прошлого года в связи со срочной передачей Украине 18 установок.

По словам Лекорню, этот шаг должен позволить не только пополнить сухопутные войска Франции, но и увеличить производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей экспортных рынков.

"Наши команды смогли провести мобилизацию и продемонстрировать скорость продвижения в военную экономику. Сроки поставки гаубиц Caesar в Вооруженные Силы сократились вдвое, а темпы производства мы смогли увеличить в три раза", — подчеркнул французский министр.

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САУ Caesar

Самоходка Caesar — установка французского производства, которая имеет колесную платформу. Наиболее распространенными являются модификации на базе Renault Sherpa 5, Mercedes-Benz Unimog (оба с формулой 6х6) и Tatra 815-7 (с формулой 8х8).

Основное вооружение — 155-мм пушка со стволом L/52, длиной около 8 метров, при этом дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами с донным газогенератором составляет более 40 км.

На данный момент создано более 300 экземпляров этой французской системы. Им были оснащены вооруженные силы Франции, Таиланда, Марокко, Индонезии и Украины. Кроме того в ближайшее время он поступит на вооружение в Бельгии и Литве.

Напомним, российский ВПК выпустил новую самоходную артиллерийскую установку 2С35 "Коалиция-СВ", которая якобы способна вести огонь высокоточным снарядом на дистанции до 80 км. Таким образом россияне надеются перехватить инициативу в контрбатарейной борьбе, и противостоять западным артиллерийским системам, которые находятся на вооружении Сил обороны.