"Хочу похвастаться": Резников сообщил о прибытии САУ Caesar от Дании в Украину
По словам главы Минобороны, это был достаточно сложный проект и переговоры о поставках велись с августа прошлого года. Теперь же вооружение встало на боевое дежурство.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar, которые уже помогают бороться с российской агрессией на поле боя. Об этом он рассказал во время своей пресс-конференции 28 апреля.
По его словам, проект по передачи этих артиллерийских систем начался еще в августе прошлого года и вот, они пересекли украинскую границу.
"Дания одно время для своих вооруженных сил заказала Caesar французские модернизированные, заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении. Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые Caesar в Украину, производство Франции, но это датские Caesar, которые становятся на боевое дежурство", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что две недели назад, 14 апреля украинские военные завершили обучение на САУ Caesar в Дании. Тогда в Минобороны страны заявили, что поставки произойдут в ближайшее время. При этом, для Копенгагена это значимое пожертвование, однако они понимают, как украинская сторона нуждается в этой помощи.
"Это большое и очень значимое пожертвование, которое очень востребовано Украиной. Нет сомнений в том, что оно (вооружение, — ред.) нужно, и с окончанием курса подготовки и обучения украинцы смогут применить его на поле боя, где это будет иметь явное значение", — отметили в ведомстве.
1 марта сообщалось, что Франция в 2023 году серьезно увеличит заказы на производство снарядов для САУ Caesar. Правительство страны хотело в марте заказать 16 тысяч 155-мм снарядов у производителя военной техники Nexter.