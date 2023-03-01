Франция в 2023 году серьезно увеличит заказы на производство снарядов для САУ Caesar для Киева

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, Париж не будет ожидать нового закона о военном бюджете. Правительство страны уже в марте хочет заказать 16 тысяч 155-мм снарядов у производителя военной техники Nexter.

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В 2023 году Франция существенно увеличит объем заказов на производство снарядов для гаубиц Caesar, которые были переданы Киеву. Об этом в среду, 1 марта, во время слушаний в Сенате заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, передает телеканал BFM.

Во время слушаний Лекорню рассказал о заказах, которые будут осуществлены в текущем году. В приоритете — 155-мм снаряды для САУ Caesar.

Ситуация в Украине показывает, что наращивание запасов и ускорение производства остаются главным бременем войны. Как подчеркнул министр, в правительстве не хотят дожидаться принятия нового закона о военном бюджете для решения об увеличении объема заказов.

"Мы учитываем опыт войны в Украине, и дальше будем делать так же", — подчеркнул чиновник.

Лекорню напомнил, что заказ на 5 тыс. 155-мм снарядов для Caesar был размещен в июле 2022 года. В 2023 году темпы заказов ускорятся.

Так, в марте Париж готовится заказать еще 16 тыс. снарядов этого же калибра у производителя военной техники Nexter. Кроме этого, будут размещены три больших заказа с годовым объемом 15 тыс. боеприпасов.

При этом министр не уточнил, какая часть из этого будет передана Киева, а какое количество боеприпасов перейдет на пополнение арсенала французской армии.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Дания передала Украине все свои САУ Caesar. В арсенале вооруженных сил Дании по состоянию на 2022 год было 15 единиц такого вооружения.

31 января Себастян Лекорню заявил, что Франция передаст украинским войскам еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.