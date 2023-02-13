"Настоящий друг": Дания передала Украине все свои САУ CAESAR, — Минобороны (видео)

В арсенале вооруженных сил Дании, по состоянию на 2022 год, было 15 единиц такого вооружения. Кроме того, ранее стало известно, что Копенгаген передаст украинской армии все 19 САУ CAESAR, которые были закуплены для собственной армии.

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Дания передала Украине все французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые есть в арсенале ее вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы", — сказано в сообщении.

В ведомстве не сообщили о количестве переданного вооружения. Однако, по состоянию на 2022 год, у Дании было 15 таких гаубиц. Кроме того, 27 января стало известно, что Копенгаген передаст украинской армии все 19 САУ CAESAR, которые были закуплены для армии Дании.

Что известно о гаубице?

CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая была разработана и произведена французской фирмой Nexter. САУ предназначены для уничтожения живой силы, вражеских артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Это вооружение может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Максимальная дальность стрельбы установки — 42 км, она способна выпускать шесть снарядов в минуту.

Напомним, 12 февраля СМИ писали, что Пакистан массово передает боеприпасы Украине. По информации журналистов, украинская армия получит от Пакистана более 10 тысяч боеприпасов для РСЗО "Град". При этом ранее Исламабад умолял РФ сделать скидку на нефть в условиях экономического кризиса.

18 января издание Bild сообщило, что Болгария тайно снабжала Украину топливом, боеприпасами и комплектующими в начале полномасштабного вторжения РФ. По оценкам, их вклад в поставки боеприпасов доходил до 30% и до 40% топлива.