Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS

Украинской армии передадут все 19 САУ, которые Дания закупала для своих вооруженных сил. Вдобавок к ATMOS, агентство оборонных закупок закупит РСЗО.

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Агентство оборонных закупок Дании FMI подтвердило старт переговоров с израильской компанией Elbit Systems о поставке РСЗО PULS и САУ ATMOS взамен переданных Украине САУ Caesar. Об этом сообщает Defence Brief.

Украинская армия получит все 19 САУ Caesar, которые были заказаны у французской компании Nexter. Дания ищет замену для возмещения артиллерийских установок. Поэтому в FMI планируют закупить 19 израильских САУ ATMOS, а также реактивные установки залпового огня PULS.

Комбинация САУ и РСЗО позволит дополнитель артиллерийские возможности, отмечают в издании. PULS будет использоваться в тех случаях, когда артиллерию не удастся быстро доставить для удовлетворения оперативных потребностей. Всего Дания планирует приобрести 8 РСЗО PULS.

ATMOS — это автоматизированная самоходная артустановка, которая способна поражать цель до 40 км. Боезапас машин составляет 36 155-мм снарядов. Скорострельность машин составляет до 6 выстрелов в минуту.

[ + – ] РСЗО PLUS

В свою очередь PULS оснащается ракетами 122 или 160-мм калибра. Это схожая машина с HIMARS, так как обладает автоматизированной системой управления огнем. Дальность стрельбы может достигать до 300 км, в зависимости от используемых боеприпасов.

Напомним, 1 октября прошлого года агентство Reuters сообщило, что Франция передаст Украине 18 САУ Caesar, которые предназначались для Дании.

29 декабря СМИ писали, что переданные в Украину французские LRU могут запускать дальнобойные ракеты ATACMS.