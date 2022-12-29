Переданные в Украину французские LRU могут запускать дальнобойные ракеты ATACMS (фото)

Ранее в СМИ писали, что американские РСЗО имеют ограниченный функционал — с них нельзя запускать баллистические ракеты и их нельзя наводить по российской территории.

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Месяц назад Франция передала Украине установки LRU — аналог американских M270. Они сразу способны запускать баллистические ракеты ATACMS. Об этом сообщает АрміяInform.

Французская РСЗО LRU — это модернизация американского М270. Отличие от базовой версии состоит только в том, что на машину установили дополнительное бронирование. В остальном это та же пусковая на 12 ракет GMLRS или 2 ATACMS. Система наведения и запуска ракет полностью автоматизирована. На базе М270 позднее разработали РСЗО HIMARS, который получил большую мобильность, но меньшее количество ракет.

В издании отметили, что программное обеспечение и модификация пусковой платформы позволяет использовать ракеты ATACMS без дополнительной подготовки. А российские средства ПВО и РЭБ не способны ни перехватывать, ни влиять на ракету во время полета.

[ + – ] Пуск ракеты из LRU

Боец с позывным "Липтон" рассказал о своем обучении на LRU. Оно заняло несколько недель и проходило на территории Франции. Инструкторы до сих пор поддерживают связь с украинскими бойцами.

"Мы до сих пор на связи с французскими коллегами, которые готовы в любой момент оказать необходимую помощь или совет. У нас уже есть достаточно практического опыта по применению LRU со снарядами типа GMLRS. О подробных результатах нашей работы украинцы периодически читают в новостях и радуются — враги же рыдают", — заявил командир машины "Липтон".

Добавим, 6 декабря в издании The Wall Street Journal вышла статья, в которой указывается, что поставленные в Украину HIMARS не могут запускать дальнобойные ракеты ATACMS. Их также ограничили в возможности наведения на российскую территорию. На такой шаг в США пошли из-за опасений эскалации войны.

Напомним, 29 ноября Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии LRU из Франции. Всего ВСУ получили три таких машины.

6 декабря СМИ разбирались, каким образом США могли ограничить HIMARS в использовании баллистических ракет ATACMS.