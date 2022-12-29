Передані в Україну французькі LRU можуть запускати далекобійні ракети ATACMS (фото)

Раніше у ЗМІ писали, що американські РСЗВ мають обмежений функціонал — з них не можна запускати балістичні ракети та їх не можна наводити по російській території.

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Місяць тому Франція передала Україні установки LRU — аналог американських M270. Вони одночасно здатні запускати балістичні ракети ATACMS. Про це повідомляє АрміяInform.

Французька РСЗВ LRU — це модернізація американського М270. Різниця від базової версії полягає лише в тому, що на машину встановили додаткове бронювання. В іншому це та ж пускова на 12 ракет GMLRS або 2 ATACMS. Система наведення та запуску ракет повністю автоматизовані. На базі М270 пізніше розробили РСЗВ HIMARS, який отримав більшу мобільність, але меншу кількість ракет.

У виданні наголосили, що програмне забезпечення та модифікація пускової платформи дозволяє використовувати ракети ATACMS без додаткової підготовки. А російські засоби ППО та РЕБ не здатні ні перехоплювати, ні впливати на ракету під час польоту.

[ + – ] Пуск ракети з LRU

Боєць із позивним "Ліптон" розповів про своє навчання на LRU. Воно зайняло кілька тижнів та проходило на території Франції. Інструктори досі підтримують зв'язок з українськими бійцями.

"Ми досі на зв'язку з французькими колегами, які готові будь-якої миті надати необхідну допомогу чи пораду. У нас вже є достатньо практичного досвіду щодо застосування LRU зі снарядами типу GMLRS. Про детальні результати нашої роботи українці періодично читають у новинах і радіють — вороги ж ридають", — заявив командир машини "Ліптон".

Додамо, 6 грудня у виданні The Wall Street Journal вийшла стаття, в якій зазначається, що поставлені в Україну HIMARS не можуть запускати далекобійні ракети ATACMS. Їх також обмежили у можливості наведення на російську територію. На такий крок у США пішли через побоювання ескалації війни.

Нагадаємо, 29 листопада Міноборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття LRU з Франції. Загалом ЗСУ отримали три такі машини.

6 грудня ЗМІ розбиралися, як США могли обмежити HIMARS у використанні балістичних ракет ATACMS.