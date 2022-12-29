Передані в Україну французькі LRU можуть запускати далекобійні ракети ATACMS (фото)
Раніше у ЗМІ писали, що американські РСЗВ мають обмежений функціонал — з них не можна запускати балістичні ракети та їх не можна наводити по російській території.
Місяць тому Франція передала Україні установки LRU — аналог американських M270. Вони одночасно здатні запускати балістичні ракети ATACMS. Про це повідомляє АрміяInform.
Французька РСЗВ LRU — це модернізація американського М270. Різниця від базової версії полягає лише в тому, що на машину встановили додаткове бронювання. В іншому це та ж пускова на 12 ракет GMLRS або 2 ATACMS. Система наведення та запуску ракет повністю автоматизовані. На базі М270 пізніше розробили РСЗВ HIMARS, який отримав більшу мобільність, але меншу кількість ракет.
У виданні наголосили, що програмне забезпечення та модифікація пускової платформи дозволяє використовувати ракети ATACMS без додаткової підготовки. А російські засоби ППО та РЕБ не здатні ні перехоплювати, ні впливати на ракету під час польоту.
Боєць із позивним "Ліптон" розповів про своє навчання на LRU. Воно зайняло кілька тижнів та проходило на території Франції. Інструктори досі підтримують зв'язок з українськими бійцями.
"Ми досі на зв'язку з французькими колегами, які готові будь-якої миті надати необхідну допомогу чи пораду. У нас вже є достатньо практичного досвіду щодо застосування LRU зі снарядами типу GMLRS. Про детальні результати нашої роботи українці періодично читають у новинах і радіють — вороги ж ридають", — заявив командир машини "Ліптон".
Додамо, 6 грудня у виданні The Wall Street Journal вийшла стаття, в якій зазначається, що поставлені в Україну HIMARS не можуть запускати далекобійні ракети ATACMS. Їх також обмежили у можливості наведення на російську територію. На такий крок у США пішли через побоювання ескалації війни.
Нагадаємо, 29 листопада Міноборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття LRU з Франції. Загалом ЗСУ отримали три такі машини.
6 грудня ЗМІ розбиралися, як США могли обмежити HIMARS у використанні балістичних ракет ATACMS.