Данія замінить передані Україні САУ Caesar ізраїльськими ATMOS та РСЗВ PULS

Українській армії передадуть усі 19 САУ, які Данія купувала для своїх збройних сил. На додаток до ATMOS, агентство оборонних закупівель закупить РСЗВ.

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Агентство оборонних закупівель Данії FMI підтвердило старт переговорів з ізраїльською компанією Elbit Systems про постачання РСЗВ PULS та САУ ATMOS замість переданих Україні САУ Caesar. Про це повідомляє Defence Brief.

Українська армія отримає всі 19 САУ Caesar, які були замовлені французькою компанією Nexter. Данія шукає заміну відшкодування артилерійських установок. Тому в FMI планують закупити 19 ізраїльських САУ ATMOS, а також реактивні установки залпового вогню PULS.

Комбінація САУ та РСЗВ дозволить доповнити артилерійські можливості, зазначають у виданні. PULS використовуватиметься у випадках, коли артилерію не вдасться швидко доставити задоволення оперативних потреб. Загалом Данія планує придбати 8 РСЗВ PULS.

ATMOS — це автоматизована самохідна артустановка, яка здатна уражати ціль до 40 км. Боєзапас машин складає 36 155 мм снарядів. Швидкострільність машин складає до 6 пострілів за хвилину.

[ + – ] РСЗВ PLUS

Зі свого боку, PULS оснащується ракетами 122 або 160-мм калібру. Це схожа машина з HIMARS, оскільки має автоматизовану систему управління вогнем. Дальність стрільби може досягати до 300 км, залежно від боєприпасів, що використовуються.

Нагадаємо, 1 жовтня минулого року агентство Reuters повідомило, що Франція передасть Україні 18 САУ Caesar, які призначалися для Данії.

29 грудня ЗМІ писали, що передані в Україну французькі LRU можуть запускати далекобійні ракети ATACMS.