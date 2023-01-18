Спасли Киев: Болгария тайно снабжала Украину оружием на начале вторжения, – Welt

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что правительство премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова дало добро на экспорт оружия и топлива через посредников. По оценкам, их вклад в поставки боеприпасов доходил до 30% и до 40% топлива. Все это происходило в условиях официальной позиции ничего не поставлять Киеву.

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В ходе первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария негласно поставляла в Украину топливо, боеприпасы и комплектующие для оружия. Об этом сообщает Welt.

София активно поддерживала Киев несмотря на свою позицию не поставлять Украине вооружения. 28 апреля в Киев приезжал действующий на то время премьер-министр Кирилл Петков, чтобы заверить президента Зеленского в поддержке, но без поставок оружия. По крайне мере официально. В ходе расследования Welt удалось выяснить, что правительство Болгарии на момент встречи 28 апреля уже разработало процедуру всесторонней военной помощи Украине.

Чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасы и вооружение поступало в Украину опосредованно. Временами Болгария покрывала треть потребностей украинской армии в вооружении и до 40% потребности армии в топливе в период с апреля по август 2022 года. История была взрывоопасной для Болгарии, так как в стране перерабатывают сырую нефть из России, а население поддерживало идею отказывать Украине в военной помощи.

Помощь Украине: Петков и Васильев делали все на пороховой бочке

"Кирилл Петков показал свою честность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свое политическое мастерство для поиска решения", — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кирилл Петков вместе с тогдашним министром финансов Ассеном Василевым сделали все для помощи сражающейся Украине. Сейчас эти политики оппозиционны друг к другу, но в первые месяцы войны они работали вместе. По данным журналистов, болгарский премьер-министр приложил много усилий, чтобы ЕС отключили РФ от системы Swift и заморозить европейские облигации от российского центрального банка. Заявляется, что это получило название "болгарское предложение".

19 апреля, незадолго до поездки Петкова в Киев, министр иностранных дел Украины Кулеба посетил столицу Софию. Украина отбила север от ВС РФ, но срочно нуждалась в пополнении боеприпасов.

"Мы знали, что на болгарских складах имеется большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Зеленский послал меня использовать дипломатические навыки для закупки необходимых материалов", — говорит Кулеба.

В ходе переговоров за закрытыми дверями Кулеба дал понять болгарским коллегам, что речь идет о "жизни и смерти". Если Болгария не поможет, то россияне будут оккупировать все больше сел и городов. Премьер-министр Болгарии ответил, что внутриполитическое положение сложное, но он сделает все в своих силах.

Петков дал добро на экспорт оружия в Украину через посредников за рубежом.

"Наша частная военная промышленность работала на полную мощность. По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии, поступило из Болгарии на ранних этапах войны" — говорит экс-премьер-министр.

Оплатили поставки в Украину Великобритания и США. Ситуация усложнилась только в июне, когда глава государственной экспортной компании "Кинтекс" Александр Михайлов был вынужден уйти в отставку после политического спора и обнародовал цифры — с начала полномасштабной войны Болгария экспортировала оружия на 2 млрд евро.

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Поставки топлива также были рискованным делом. РФ контролировала единственный нефтеперерабатывающий завод, зависимость от российской нефти была 100%. Несмотря на все это Петков смог добиться поставок топлива в Украину, а также вывести страну из зависимости. Россия о поставках топлива не знала, но усиленно спонсировала свое лобби в стране. В результате летом правительство Петкова рухнуло. До осени он и Ассен Васильев были с приставкой "временно исполняющие обязанности".

"Мы показали, что мир без зависимости и страха перед Россией возможен", — резюмировал Петаков.

Он уже официально заявил, что примет участие в парламентских выборах.

Напомним, по данным Bloobmerg, Запад купил в Болгарии 14 штурмовиков Су-25, чтобы передать их Украине.

9 января конституционный суд Болгарии открыл дело из-за военной помощи Украине. 50 депутатов считают неконституционным решение о поставках оружия Киеву.