Штурмовики, артиллерия и танки: Bloomberg подсчитали, сколько оружия получила Украина

Помощь украинской армии не ограничивается одними броневиками и ПТРК, бойцов усиливают артиллерией, танками, БМП, БТРами. Количество переданной техники перевалило за 4 тысячи. Среди прочего, для Украины купили 14 штурмовиков Су-25 из Болгарии.

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С января по ноябрь 2022 года западные партнеры передали Киеву более 4000 единиц вооружения, включая авиацию, танки и артиллерию. Об этом сообщает Bloomberg.

Украинской армии передавали практически все виды вооружений, кроме дальнобойных ракет по типу ATACMS. Крупнейшими донорами, до ноября 2022 года являются:

США — 18 млрд долларов;

Германия — 4,1 млрд долларов;

Великобритания — 3,5 млрд долларов;

Польша — 2,3 млрд долларов;

Канада — 1,2 млрд долларов.

Что передали Украине?

Танки

Сейчас Запад рассматривает вопрос передачи Украине своих танков Leopard 2, а Великобритания уже объявила о планах передать 14 Challenger 2. Перед этим западные страны передали в ВСУ 410 танков советской эры из Польши, Словении и Чехии.

БМП

Общее количество переданных БМП составляет около 300 штук, из которых 250 — это разные версии советских машин. Также будут поставлены:

50 M2 Bradley

40 Marder

Машины призваны перебрасывать бойцов на поле боя, а также вести сражения против вражеской бронетехники, включая танки.

БТР

В общей сложности украинская армия получила 1100 БТР из разных стран мира, из них 300 — это М113, а 250 — М1117. Также более 160 M113 были переданы из других стран, включая Великобританию, Литву, Португалию и другие.

[ + – ] Модифицированный в Нидерландах БТР M113 Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Машины типа MRAP

Защищенные от взрывов мин MRAP также передавались Украине из США, Австралии и Великобритании. Всего было получено около 925 машин, из которых:

440 MaxxPro

90 Bushmaster и определенное количество британских Mastiff и Wolfhounds

Броневики

Украинская армия получила более 1540 бронированных машин, из которых 1250 — это американские HMMWV (Хамви).

Артиллерия

210 — 155-мм гаубиц М777

72 — 105-мм гаубицы L118

более 400 САУ, из которых 180 находится на стадии производства или передачи

более 20 155-мм САУ из Великобритании

по 18 САУ из Польши, Германии и США

В общей сложности более 300 гаубиц и 400 САУ.

РСЗО

Всего Запад передал в ВСУ 95 единиц реактивных систем залпового огня.

38 HIMARS (часть находится в производстве)

более 40 РСЗО Vampire и "Град"

В издании отмечают, что именно HIMARS имел большое влияние на ход войны. Украина получила оружие для уничтожения складов с боеприпасами, командных пунктов и мест скоплений врага.

[ + – ] Украина будет иметь 38 РСЗО HIMARS

Средства ПВО

37 зенитных самоходных установок Gepard

8 батарей ЗРК NASAMS

2 ЗРК Patriot

6 ЗРК Стрела-10М из Чехии

6 ЗРК Stormer HVM

поставки других средств ПВО из ряда стран

В список входит как поставленные образцы, так и те, которые будут поставлены в ВСУ.

Авиация

14 штурмовиков Су-25, приобретенные у Болгарии странами НАТО

4 штурмовика Су-25 из Северной Македонии

20 вертолетов Ми-17 из США

11 советских вертолетов из Словакии, Латвии и Чехии

3 британских вертолета Sea Kings

более 30 ударных БПЛА Bayraktar TB2

сотни дронов-камикадзе Switchblade

415 разведывательных дронов

В конце авторы резюмируют, что в список не вошло все вооружение, так как часть передается не публично.

[ + – ] Список стран и виды поставляемого оружия Украине

Напомним, 16 января СМИ писали, что в США прибыли бойцы ВСУ для освоения ЗРК Patriot.

15 января британское правительство анонсировало передачу Украине 30 САУ AS-90 и 14 танков Challenger 2.