Штурмовики, артиллерия и танки: Bloomberg подсчитали, сколько оружия получила Украина
Помощь украинской армии не ограничивается одними броневиками и ПТРК, бойцов усиливают артиллерией, танками, БМП, БТРами. Количество переданной техники перевалило за 4 тысячи. Среди прочего, для Украины купили 14 штурмовиков Су-25 из Болгарии.
С января по ноябрь 2022 года западные партнеры передали Киеву более 4000 единиц вооружения, включая авиацию, танки и артиллерию. Об этом сообщает Bloomberg.
Украинской армии передавали практически все виды вооружений, кроме дальнобойных ракет по типу ATACMS. Крупнейшими донорами, до ноября 2022 года являются:
- США — 18 млрд долларов;
- Германия — 4,1 млрд долларов;
- Великобритания — 3,5 млрд долларов;
- Польша — 2,3 млрд долларов;
- Канада — 1,2 млрд долларов.
Что передали Украине?
Танки
Сейчас Запад рассматривает вопрос передачи Украине своих танков Leopard 2, а Великобритания уже объявила о планах передать 14 Challenger 2. Перед этим западные страны передали в ВСУ 410 танков советской эры из Польши, Словении и Чехии.
БМП
Общее количество переданных БМП составляет около 300 штук, из которых 250 — это разные версии советских машин. Также будут поставлены:
- 50 M2 Bradley
- 40 Marder
Машины призваны перебрасывать бойцов на поле боя, а также вести сражения против вражеской бронетехники, включая танки.
БТР
В общей сложности украинская армия получила 1100 БТР из разных стран мира, из них 300 — это М113, а 250 — М1117. Также более 160 M113 были переданы из других стран, включая Великобританию, Литву, Португалию и другие.
Машины типа MRAP
Защищенные от взрывов мин MRAP также передавались Украине из США, Австралии и Великобритании. Всего было получено около 925 машин, из которых:
- 440 MaxxPro
- 90 Bushmaster и определенное количество британских Mastiff и Wolfhounds
Броневики
Украинская армия получила более 1540 бронированных машин, из которых 1250 — это американские HMMWV (Хамви).
Артиллерия
- 210 — 155-мм гаубиц М777
- 72 — 105-мм гаубицы L118
- более 400 САУ, из которых 180 находится на стадии производства или передачи
- более 20 155-мм САУ из Великобритании
- по 18 САУ из Польши, Германии и США
В общей сложности более 300 гаубиц и 400 САУ.
РСЗО
Всего Запад передал в ВСУ 95 единиц реактивных систем залпового огня.
- 38 HIMARS (часть находится в производстве)
- более 40 РСЗО Vampire и "Град"
В издании отмечают, что именно HIMARS имел большое влияние на ход войны. Украина получила оружие для уничтожения складов с боеприпасами, командных пунктов и мест скоплений врага.
Средства ПВО
- 37 зенитных самоходных установок Gepard
- 8 батарей ЗРК NASAMS
- 2 ЗРК Patriot
- 6 ЗРК Стрела-10М из Чехии
- 6 ЗРК Stormer HVM
- поставки других средств ПВО из ряда стран
В список входит как поставленные образцы, так и те, которые будут поставлены в ВСУ.
Авиация
- 14 штурмовиков Су-25, приобретенные у Болгарии странами НАТО
- 4 штурмовика Су-25 из Северной Македонии
- 20 вертолетов Ми-17 из США
- 11 советских вертолетов из Словакии, Латвии и Чехии
- 3 британских вертолета Sea Kings
- более 30 ударных БПЛА Bayraktar TB2
- сотни дронов-камикадзе Switchblade
- 415 разведывательных дронов
В конце авторы резюмируют, что в список не вошло все вооружение, так как часть передается не публично.
Напомним, 16 января СМИ писали, что в США прибыли бойцы ВСУ для освоения ЗРК Patriot.
15 января британское правительство анонсировало передачу Украине 30 САУ AS-90 и 14 танков Challenger 2.