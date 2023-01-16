Штурмовики, артилерія і танки: Bloomberg підрахували, скільки зброї отримала Україна

Допомога української армії не обмежується одними броньовиками та ПТРК, бійців посилюють артилерією, танками, БМП, БТРами. Кількість переданої техніки перевищила 4 тисячі. Серед іншого, для України купили 14 штурмовиків Су-25 із Болгарії.

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Із січня по листопад 2022 року західні партнери передали Києву понад 4000 одиниць озброєння, включаючи авіацію, танки й артилерію. Про це повідомляє Bloomberg.

Українській армії передавали практично всі види озброєнь, крім далекобійних ракет на кшталт ATACMS. Найбільшими донорами до листопада 2022 року є:

США — 18 млрд доларів;

Німеччина — 4,1 млрд доларів;

Великобританія — 3,5 млрд доларів;

Польща – 2,3 млрд доларів;

Канада — 1,2 млрд доларів.

Що передали Україні?

Танки

Наразі Захід розглядає питання передачі Україні своїх танків Leopard 2, а Великобританія вже оголосила про плани передати 14 Challenger 2. Перед цим західні країни передали до ЗСУ 410 танків радянської ери з Польщі, Словенії та Чехії.

БМП

Загальна кількість переданих БМП становить близько 300 штук, із яких 250 — це різні версії радянських машин. Також буде надано:

50 M2 Bradley

40 Marder

Машини покликані перекидати бійців на поле бою, а також вести бій проти ворожої бронетехніки, включаючи танки.

БТР

Загалом українська армія отримала 1100 БТР із різних країн світу, з них 300 — це М113, а 250 — М1117. Також понад 160 M113 було передано з інших країн, включаючи Велику Британію, Литву, Португалію та інші.

[ + – ] Модифікований у Нідерландах БТР M113 Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Машини типу MRAP

Захищені від вибухів міни MRAP також передавалися Україні зі США, Австралії та Великобританії. Усього було отримано близько 925 машин, із яких:

440 MaxxPro

90 Bushmaster і певна кількість британських Mastiff і Wolfhounds

Броньовики

Українська армія отримала понад 1540 броньованих машин, із яких 1250 — це американські HMMWV ("Хамві").

Артилерія

210 — 155-мм гаубиць М777

72 — 105-мм гаубиці L118

більше 400 САУ, з яких 180 перебувають на стадії виробництва чи передачі

більш ніж 20 155-мм САУ із Великобританії

по 18 САУ з Польщі, Німеччини та США

Загалом понад 300 гаубиць і 400 САУ.

РСЗВ

Загалом Захід передав до ЗСУ 95 одиниць реактивних систем залпового вогню.

38 HIMARS (частина перебуває у виробництві)

більш ніж 40 РСЗВ Vampire і "Град"

У виданні зазначають, що саме HIMARS мав великий уплив на перебіг війни. Україна отримала зброю для знищення складів із боєприпасами, командних пунктів і місць скупчень ворога.

[ + – ] Україна матиме 38 РСЗВ HIMARS

Засоби ППО

37 зенітних самохідних установок Gepard

8 батарей ЗРК NASAMS

2 ЗРК Patriot

6 ЗРК Стріла-10М із Чехії

6 ЗРК Stormer HVM

постачання інших засобів ППО з низки країн

До списку входять як надані зразки, так і ті, що будуть передані в ЗСУ.

Авіація

14 штурмовиків Су-25, придбаних у Болгарії країнами НАТО

4 штурмовики Су-25 із Північної Македонії

20 вертольотів Мі-17 із США

11 радянських вертольотів зі Словаччини, Латвії та Чехії

3 британські вертольоти Sea Kings

більш ніж 30 ударних БПЛА Bayraktar TB2

сотні дронів-камікадзе Switchblade

415 розвідувальних дронів

Насамкінець автори резюмують, що до списку не увійшло все озброєння, оскільки частина передається не публічно.

[ + – ] Список країн і види зброї, що постачається Україні

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що в США прибули бійці ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot.

15 січня британський уряд анонсував передачу Україні 30 САУ AS-90 і 14 танків Challenger 2.