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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Штурмовики, артилерія і танки: Bloomberg підрахували, скільки зброї отримала Україна

список військової допомоги україні
Польські танки Т-72MR у ЗСУ

Допомога української армії не обмежується одними броньовиками та ПТРК, бійців посилюють артилерією, танками, БМП, БТРами. Кількість переданої техніки перевищила 4 тисячі. Серед іншого, для України купили 14 штурмовиків Су-25 із Болгарії.

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Із січня по листопад 2022 року західні партнери передали Києву понад 4000 одиниць озброєння, включаючи авіацію, танки й артилерію. Про це повідомляє Bloomberg.

Українській армії передавали практично всі види озброєнь, крім далекобійних ракет на кшталт ATACMS. Найбільшими донорами до листопада 2022 року є:

  • США — 18 млрд доларів;
  • Німеччина — 4,1 млрд доларів;
  • Великобританія — 3,5 млрд доларів;
  • Польща – 2,3 млрд доларів;
  • Канада — 1,2 млрд доларів.

Що передали Україні?

Танки

Наразі Захід розглядає питання передачі Україні своїх танків Leopard 2, а Великобританія вже оголосила про плани передати 14 Challenger 2. Перед цим західні країни передали до ЗСУ 410 танків радянської ери з Польщі, Словенії та Чехії.

БМП

Загальна кількість переданих БМП становить близько 300 штук, із яких 250 — це різні версії радянських машин. Також буде надано:

  • 50 M2 Bradley
  • 40 Marder

Машини покликані перекидати бійців на поле бою, а також вести бій проти ворожої бронетехніки, включаючи танки.

БТР

Загалом українська армія отримала 1100 БТР із різних країн світу, з них 300 — це М113, а 250 — М1117. Також понад 160 M113 було передано з інших країн, включаючи Велику Британію, Литву, Португалію та інші.

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Модифікований у Нідерландах БТР M113
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Машини типу MRAP

Захищені від вибухів міни MRAP також передавалися Україні зі США, Австралії та Великобританії. Усього було отримано близько 925 машин, із яких:

  • 440 MaxxPro
  • 90 Bushmaster і певна кількість британських Mastiff і Wolfhounds

Броньовики

Українська армія отримала понад 1540 броньованих машин, із яких 1250 — це американські HMMWV ("Хамві").

Артилерія

  • 210 — 155-мм гаубиць М777
  • 72 — 105-мм гаубиці L118
  • більше 400 САУ, з яких 180 перебувають на стадії виробництва чи передачі
  • більш ніж 20 155-мм САУ із Великобританії
  • по 18 САУ з Польщі, Німеччини та США

Загалом понад 300 гаубиць і 400 САУ.

РСЗВ

Загалом Захід передав до ЗСУ 95 одиниць реактивних систем залпового вогню.

  • 38 HIMARS (частина перебуває у виробництві)
  • більш ніж 40 РСЗВ Vampire і "Град"

У виданні зазначають, що саме HIMARS мав великий уплив на перебіг війни. Україна отримала зброю для знищення складів із боєприпасами, командних пунктів і місць скупчень ворога.

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Україна матиме 38 РСЗВ HIMARS

Засоби ППО

  • 37 зенітних самохідних установок Gepard
  • 8 батарей ЗРК NASAMS
  • 2 ЗРК Patriot
  • 6 ЗРК Стріла-10М із Чехії
  • 6 ЗРК Stormer HVM
  • постачання інших засобів ППО з низки країн

До списку входять як надані зразки, так і ті, що будуть передані в ЗСУ.

Авіація

  • 14 штурмовиків Су-25, придбаних у Болгарії країнами НАТО
  • 4 штурмовики Су-25 із Північної Македонії
  • 20 вертольотів Мі-17 із США
  • 11 радянських вертольотів зі Словаччини, Латвії та Чехії
  • 3 британські вертольоти Sea Kings
  • більш ніж 30 ударних БПЛА Bayraktar TB2
  • сотні дронів-камікадзе Switchblade
  • 415 розвідувальних дронів

Насамкінець автори резюмують, що до списку не увійшло все озброєння, оскільки частина передається не публічно.

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Список країн і види зброї, що постачається Україні

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що в США прибули бійці ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot.

15 січня британський уряд анонсував передачу Україні 30 САУ AS-90 і 14 танків Challenger 2.