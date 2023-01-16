Штурмовики, артилерія і танки: Bloomberg підрахували, скільки зброї отримала Україна
Допомога української армії не обмежується одними броньовиками та ПТРК, бійців посилюють артилерією, танками, БМП, БТРами. Кількість переданої техніки перевищила 4 тисячі. Серед іншого, для України купили 14 штурмовиків Су-25 із Болгарії.
Із січня по листопад 2022 року західні партнери передали Києву понад 4000 одиниць озброєння, включаючи авіацію, танки й артилерію. Про це повідомляє Bloomberg.
Українській армії передавали практично всі види озброєнь, крім далекобійних ракет на кшталт ATACMS. Найбільшими донорами до листопада 2022 року є:
- США — 18 млрд доларів;
- Німеччина — 4,1 млрд доларів;
- Великобританія — 3,5 млрд доларів;
- Польща – 2,3 млрд доларів;
- Канада — 1,2 млрд доларів.
Що передали Україні?
Танки
Наразі Захід розглядає питання передачі Україні своїх танків Leopard 2, а Великобританія вже оголосила про плани передати 14 Challenger 2. Перед цим західні країни передали до ЗСУ 410 танків радянської ери з Польщі, Словенії та Чехії.
БМП
Загальна кількість переданих БМП становить близько 300 штук, із яких 250 — це різні версії радянських машин. Також буде надано:
- 50 M2 Bradley
- 40 Marder
Машини покликані перекидати бійців на поле бою, а також вести бій проти ворожої бронетехніки, включаючи танки.
БТР
Загалом українська армія отримала 1100 БТР із різних країн світу, з них 300 — це М113, а 250 — М1117. Також понад 160 M113 було передано з інших країн, включаючи Велику Британію, Литву, Португалію та інші.
Машини типу MRAP
Захищені від вибухів міни MRAP також передавалися Україні зі США, Австралії та Великобританії. Усього було отримано близько 925 машин, із яких:
- 440 MaxxPro
- 90 Bushmaster і певна кількість британських Mastiff і Wolfhounds
Броньовики
Українська армія отримала понад 1540 броньованих машин, із яких 1250 — це американські HMMWV ("Хамві").
Артилерія
- 210 — 155-мм гаубиць М777
- 72 — 105-мм гаубиці L118
- більше 400 САУ, з яких 180 перебувають на стадії виробництва чи передачі
- більш ніж 20 155-мм САУ із Великобританії
- по 18 САУ з Польщі, Німеччини та США
Загалом понад 300 гаубиць і 400 САУ.
РСЗВ
Загалом Захід передав до ЗСУ 95 одиниць реактивних систем залпового вогню.
- 38 HIMARS (частина перебуває у виробництві)
- більш ніж 40 РСЗВ Vampire і "Град"
У виданні зазначають, що саме HIMARS мав великий уплив на перебіг війни. Україна отримала зброю для знищення складів із боєприпасами, командних пунктів і місць скупчень ворога.
Засоби ППО
- 37 зенітних самохідних установок Gepard
- 8 батарей ЗРК NASAMS
- 2 ЗРК Patriot
- 6 ЗРК Стріла-10М із Чехії
- 6 ЗРК Stormer HVM
- постачання інших засобів ППО з низки країн
До списку входять як надані зразки, так і ті, що будуть передані в ЗСУ.
Авіація
- 14 штурмовиків Су-25, придбаних у Болгарії країнами НАТО
- 4 штурмовики Су-25 із Північної Македонії
- 20 вертольотів Мі-17 із США
- 11 радянських вертольотів зі Словаччини, Латвії та Чехії
- 3 британські вертольоти Sea Kings
- більш ніж 30 ударних БПЛА Bayraktar TB2
- сотні дронів-камікадзе Switchblade
- 415 розвідувальних дронів
Насамкінець автори резюмують, що до списку не увійшло все озброєння, оскільки частина передається не публічно.
Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що в США прибули бійці ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot.
15 січня британський уряд анонсував передачу Україні 30 САУ AS-90 і 14 танків Challenger 2.