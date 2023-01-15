Не лише танки Challenger: Україна отримає від Британії 30 гаубиць AS-90 (фото)

Збройні сили України, як сказано в пресрелізі уряду Королівства, отримають партію 155 мм самохідних артилерійських установок AS-90, максимальна дальність стрільби яких становить 30 кілометрів.

Related video

Великобританія найближчим часом передасть українським військовим AS-90 – 155-міліметрові самохідні гаубиці. Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

ЗСУ планують отримати 30 таких самохідних артилерійських установок.

Подробиці передачі озброєння Україні міністр оборони Великобританії Бен Воллес має повідомити у понеділок, 16 січня.

Відомо, що практично одразу після того, як САУ передадуть українській стороні, британські інструктори почнуть навчати бійців ЗСУ керувати військовою технікою.

Майбутню передачу нової військової техніки Україні прокоментував голова британського уряду Ріші Сунак. За його словами, трансфер AS-90 — це свідчення початку змін у характері військової підтримки з боку Лондона.

Британський прем'єр уже доручив чиновникам забезпечити у 2023 році підтримку Україні, яка б дорівнювала чи перевершувала масштаб допомоги у попередньому році.

Гаубиці AS-90: що про них відомо

Це британська 155-мм броньована самохідна артилерійська установка, створена підрозділом компанії BAE Systems — Vickers Shipbuilding and Engineering. САУ виробляли з 1992 по 1995 рік.

Являє собою самохідну артилерійську установку на гусеничному шасі з вежею, що обертається. Корпус та башта виконані з 17-мм сталевої броні.

Оснащена 155-мм гарматою компанії BAE Land Systems (довжина ствола 39 калібру). Застосовуються всі стандартні боєприпаси НАТО калібру 155 мм, у тому числі з траєкторією, що коригується. Дальність стрільби САУ AS-90, залежно від калібру стовбура, становить від 24,9 до 30 км.

Вміщує п'ятьох членів екіпажу.

[ + – ] Британська САУ AS-90 155-мм знаряддям і розрахована на п'ятьох членів екіпажу

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що прем'єр Британії Ріші Сунак наказав передати Україні роту танків Challenger 2. Британський уряд вирішив забезпечити Київ важкою технікою після аргументів президента України Володимира Зеленського. Спершу ЗСУ передадуть чотири танки, а згодом — ще вісім.

Крім того, 12 січня колишній глава Генштабу Королівської армії Великобританії Річард Даннат заявив, що для прориву Україні необхідно 50 танків Challenger 2. Якщо в українців буде досить багато машин, то наприкінці зими чи на початку весни вони зможуть відбити наступ ЗС РФ та провести контратаку.