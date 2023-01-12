У Британії назвали, скільки треба передати танків Challenger 2 для ЗСУ, щоб змінити ситуацію

Ексначальник Генштабу британської армії Річард Даннат вважає, що постачання 12 танків "занадто символічне". РФ незабаром знову спробує розпочати масштабну атаку, тому Україні потрібно більше бронетехніки.

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Щоб змінити ситуацію на полі бою Україні, потрібно відправити щонайменше 50 танків Challenger 2. Про це повідомляє Sky News.

Видання стало відомо, що уряд Ріші Сунака планує передати 12 танків. Колишній глава Геншатабу Королівської армії Великобританії генерал Річард Даннат заявив, що плани уряду передати Україні близько 12 танків — це надто символічно.

"Здається, 12 танків — це занадто символічно, і я запропонував би відправити 25, 30 або навіть 50 танків, щоб це мало реальне значення", — заявив лорд Даннат.

Найближчим часом РФ, швидше за все, зробить іще одну спробу розпочати наступ. Україні потрібна додаткова допомога Заходу, оскільки атака може розпочатися наприкінці зими чи на початку весни. Якщо Захід вирішує постачати танки та бронетехніку, то її має бути достатньо не лише для оборони, а й для серйозного контрнаступу, вважає Даннат.

"Якщо вони зможуть це зробити, є шанс, що вони зможуть просто завдати вирішальних ударів по росіянах, можливо, навіть зламати бойовий дух російських солдатів", — зазначає колишній глава Генштабу.

Франція, США, Великобританія та Німеччина мають стати надійним тилом для України, щоб забезпечити наступальні можливості. За рахунок цього Україна фактично зможе перемогти у війні із РФ.

Нагадаємо, 11 січня у Великій Британії підтвердили плани відправити Україні танки Challenger 2. Ріші Сунак попросив голову міноборони попрацювати з партнерами, щоб розширити й прискорити військову підтримку Україні.

Уперше інформацію про передачу Україні танків Challenger 2 ЗМІ озвучили 9 січня.