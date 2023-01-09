Великобританія може передати Україні танки Challenger 2, – Sky News

Джерела журналістів стверджують, що ЗСУ можуть отримати партію з 10 танків, які не вплинуть на фронт, але зможуть спонукати союзників до таких же дій.

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У Сполученому Королівстві вже кілька тижнів точаться дискусії про те, щоб передати Україні танки Challenger 2. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

В урядових колах йдуть обговорення про передачу невеликої партії з 10 танків Challenger 2, сказав один із джерел. Цього буде достатньо для оснащення роти. Передача танків може стати прикладом для інших союзників, зокрема Німеччини, на такий самий крок.

На даний момент уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, якщо Великобританія вирішить передати танки, то стане першою країною, яка відгукнулася оснастити ЗСУ західними машинами. 10 танків нічого не змінять на полі бою, проте це матиме величезне значення, оскільки зникне бар'єр побоювань, що РФ це сприйме як надмірну ескалацію війни.

"Це буде хороший прецедент для демонстрації іншим, насамперед Німеччині з їхнім Leopard 2... та Abrams з США", — сказало українське джерело.

У Міноборони Великобританії не стали спростовувати чи підтверджувати факт про подібні переговори.

Полковник Хеміш де Бреттон Гордон, колишній командир 1-го Королівського танкового полку, заявив, що використання західних танків зможе схилити шальки терезів на користь України. Західні зразки більш захищені, надійні та швидкі.

Що відомо про танк Challenger 2?

Challenger 2 – це британський танк розробки компанії Vickers Defence Systems. Знаходиться на озброєнні Великобританії та Оману. З початку виробництва виготовлено близько 450 танків. Вартість однієї машини складає близько 4,2 млн. фунтів.

За час своєї служби Challenger 2 брав участь у бойових діях в Іраку, Косово, Боснії та Герцеговині. Зараз більшість танків проходять модернізацію рівня Challenger 3. Поліпшення отримає частина танків, а решту буде списано. У Королівських збройних силах залишиться 100 Challenger 3. Основні характеристики:

знаряддя — 120 мм гармата L30A1

двигун — 1200 к.с.

питома потужність — 16 л.с. на тонну

екіпаж — 4 особи

маса — 64 або 75 тонн з додатковим бронюванням

максимальна швидкість — 59 км/год шосе і до 40 км/год бездоріжжям

Нагадаємо, 9 січня радник президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Польща може передати Україні до 10 танків Leopard 2.

Також генсек США Єнс Столтенберг не виключив передачу західних танків для України. ЗСУ потребують важкої бронетехніки для звільнення всієї території.