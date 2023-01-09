Великобритания может передать Украине танки Challenger 2, – Sky News

Источники журналистов утверждают, что ВСУ могут получить партию из 10 танков, которые не повлияют на фронт, но смогут сподвигнуть союзников к таким же действиям.

Related video

В Соединенном Королевстве уже несколько недель ведутся дискуссии о том, чтобы передать Украине танки Challenger 2. Об этом сообщает Sky News ссылаясь на источники.

В правительственных кругах идут обсуждения о передаче небольшой партии из 10 танков Challenger 2, сказал один из источников. Этого будет достаточно для оснащения роты. Передача танков может стать примером для других союзников, в частности Германии, пойти на такой же шаг.

На данный момент правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, если Великобритания решит передать танки, то станет первой страной, которая откликнулась оснастить ВСУ западными машинами. 10 танков ничего не изменят на поле боя, однако это будет иметь огромное значение, так как падет барьер опасений, что РФ это примет как чрезмерную эскалацию войны.

"Это будет хороший прецедент для демонстрации другим, в первую очередь Германии с их Leopard 2… и Abrams из США", — сказал украинский источник.

В Минобороны Великобритании не стали опровергать или подтверждать факт о подобных переговорах.

Полковник Хэмиш де Бреттон Гордон, бывший командир 1-го Королевского танкового полка, заявил, что использование западных танков сможет склонить чашу весов в пользу Украины. Западные образцы более защищенные, надежные и быстрые.

Что известно о танке Challenger 2?

Challenger 2 — это британский танк разработки компании Vickers Defence Systems. Находится на вооружении Великобритании и Омана. С начала производства изготовлено около 450 танков. Стоимость одной машины составляет около 4,2 млн фунтов.

За время своей службы Challenger 2 принимал участие в боевых действиях в Ираке, Косово, Боснии и Герцоговине. Сейчас большинство танков проходят модернизацию до уровня Challenger 3. Улучшения получат часть танков, а остальные будут списаны. В Королевских вооруженных силах останется 100 Challenger 3. Основные характеристики:

орудие — 120 мм пушка L30A1

двигатель — 1200 л.с.

удельная мощность — 16 л.с. на тонну

экипаж — 4 человека

масса — 64 или 75 тонн с дополнительным бронированием

максимальная скорость — 59 км/ч по шоссе и до 40 км/ч по бездорожью

Напомним, 9 января советник президента Польши Якуб Кумох заявил, что Польша может передать Украине до 10 танков Leopard 2.

Также генсек США Йенс Столтенберг не исключил передачу западных танков для Украины. ВСУ нуждаются в тяжелой бронетехники для освобождения всей территории.