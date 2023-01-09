"Не исключаю": генсек НАТО объяснил, передадут ли ВСУ тяжелые танки

По словам Йенса Столтенберга, Украине критически важно получить именно сейчас тяжелую боевую технику, которая поможет освободить военным путем как можно больше территорий до того, как страны-противники сядут за стол переговоров.

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Украина имеет шансы получить в ближайшее время необходимое для обороны и контрнаступления вооружение. В частности — тяжелые танки, ситуацию с которыми генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал изданию Svenska Dagbladet.

Речь шла о поставках украинским военным американских танков Abrams и немецких тяжелых танков Leopard.

По словам генсека НАТО, он не исключает возможности получения ВСУ такого типа вооружения. Но и говорить о поставках со стопроцентной уверенностью он тоже не может.

"Не исключаю. Но и обещать ничего не буду", — ответил на вопрос журналиста издания Столтенберг.

Кроме того генсек Альянса призвал страны-члены НАТО увеличить военно-техническую помощь Украине.

"Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием", — подчеркнул Столтенберг.

Он также выразил мнение, что российско-украинская война завершится не на поле боя, а за столом переговоров. Поэтому до этого момента Украине критически важно освободить военным путем как можно больше оккупированных противником территорий. А это, в свою очередь, зависит от соотношения сил ВСУ и ВС РФ на земле.

Ранее Фокус писал о том, от кого Украине ожидать танков Leopard 2. Минимум пять стран могут передать небольшое количество танков Leopard 2, что в сумме даст серьезное укрепление для украинской армии без влияния на обороноспособность государств-доноров.

Напомним, 7 января в СМИ заявили, что Польша может передать Украине танки Leopard 2. По данным источников, это лишь вопрос времени.