"Так ничему и не научились": почему потеря танков Т-90М позорна для РФ, – Forbes

Армия РФ продолжает бросать танки в бой без поддержки пехоты. Стоимость одной машины составляет около 4,5 млн долларов, что в разы дороже, чем Т-72.

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Российская армия потеряла уже 10 самых современных версий танков Т-90М, что дает командованию серьезные поводы для беспокойства. Об этом сообщает Forbes.

В РФ Т-90М считается самым передовым танком на вооружении. Т-14 "Армата" все еще проходит стадию испытаний и, вероятно, не находится в эксплуатации. На днях российская армия потеряла очередной танк Т-90М — это уже 10 потеря машины. Бойцы ВСУ уничтожили его при помощи обычного гранатомета АТ4 из Швеции.

С марта 2022 года аналитики не раз отмечали, что основные неудачи РФ в общевойсковых маневрах. В современной войне наступающие танки должны поддерживаться пехотой для подавления противотанковых групп врага. Совместная работа повышает выживаемость бронетехники, нивелируя недостатки танков. ВС РФ, как видно на видео выше, продолжает отправлять бронетехнику в бой без поддержки солдат. Поэтому ВСУ уничтожили танк, имея большой арсенал противотанковых средств.

Россия, продолжает автор, до сих пор не усвоила этот урок с раннего этапа войны. Это стоит больших денег для армии РФ, так как один Т-72 стоит около 500 тысяч долларов, а один Т-90М — около 4,5 млн. Потеря десяти танков обошлась врагу примерно в 45 млн долларов.

Напомним, 2 января американский ПТРК Javelin уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв". От силы удара у машины оторвало башню.

16 января бойцы ВСУ впервые захватили российский танк Т-90С, которые предназначен для продажи заграницу.