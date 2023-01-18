"Так нічого і не навчилися": чому втрата танків Т-90М ганебна для РФ, – Forbes

Армія РФ продовжує кидати танки у бій без підтримки піхоти. Вартість однієї машини становить близько 4,5 млн. доларів, що в рази дорожче, ніж Т-72.

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Російська армія втратила вже 10 найсучасніших версій танків Т-90М, що дає командуванню серйозні приводи для занепокоєння. Про це повідомляє Forbes.

У РФ Т-90М вважається передовим танком на озброєнні. Т-14 "Армата" все ще проходить стадію випробувань і, ймовірно, не перебуває в експлуатації. Днями російська армія втратила черговий танк Т-90М — це вже 10-а втрата машини. Бійці ЗСУ знищили його за допомогою звичайного гранатомета АТ4 зі Швеції.

З березня 2022 року аналітики неодноразово зазначали, що основні невдачі РФ у загальновійськових маневрах. У сучасній війні танки, що наступають, повинні підтримуватися піхотою для придушення протитанкових груп ворога. Спільна робота підвищує виживання бронетехніки, нівелюючи недоліки танків. ЗС РФ, як видно на відео вище, продовжує відправляти бронетехніку у бій без підтримки солдатів. Тому ЗСУ знищили танк, маючи великий арсенал протитанкових засобів.

Росія, продовжує автор, досі не засвоїла цей урок із раннього етапу війни. Це вартує великих грошей для армії РФ, оскільки один Т-72 коштує близько 500 тисяч доларів, а один Т-90М — близько 4,5 млн. Втрата десяти танків обійшлася ворогові приблизно у 45 млн доларів.

Нагадаємо, 2 січня американський ПТРК Javelin знищив російський танк Т-90М "Прорив". Від сили удару машина відірвала вежу.

16 січня бійці ЗСУ вперше захопили російський танк Т-90С, який призначений для продажу закордон.