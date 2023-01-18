Врятували Київ: Болгарія таємно постачала Україну зброєю на початку вторгнення, – Welt

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що уряд прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова дав добро на експорт зброї та палива через посередників. За оцінками, їх внесок у постачання боєприпасів сягав 30% і 40% палива. Все це відбувалося за умов офіційної позиції нічого не постачати Києву.

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Під час перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну Болгарія негласно постачала в Україну паливо, боєприпаси та деталі для комплектування для зброї. Про це повідомляє Welt.

Софія активно підтримувала Київ, незважаючи на свою позицію не постачати Україні озброєння. 28 квітня до Києва приїжджав чинний на той час прем'єр-міністр Кирило Петков, щоб запевнити президента Зеленського у підтримці, але без постачання зброї. Принаймні офіційно. У процесі розслідування Welt вдалося з'ясувати, що уряд Болгарії на момент зустрічі 28 квітня розробив процедуру всебічної військової допомоги Україні.

Щоб уникнути офіційного постачання зброї, боєприпаси та озброєння надходило в Україну опосередковано. Часом Болгарія покривала третину потреб української армії у озброєнні та до 40% потреби армії у паливі в період з квітня по серпень 2022 року. Історія була вибухонебезпечною для Болгарії, оскільки в країні переробляють сиру нафту з Росії, а населення підтримувало ідею відмовляти Україні у військовій допомозі.

Допомога Україні: Петков та Васильєв робили все на пороховій бочці

"Кирил Петков показав свою чесність, і я завжди буду йому вдячний за те, що він використав усю свою політичну майстерність для пошуку рішення", — сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Кирил Петков разом з тодішнім міністром фінансів Ассеном Васильєвим зробили все для допомоги Україні, яка бореться. Нині ці політики опозиційні один до одного, але у перші місяці війни вони працювали разом. За даними журналістів, болгарський прем'єр-міністр доклав багато зусиль, щоб ЄС відключили РФ від системи Swift та заморозити європейські облігації від російського центрального банку. Заявляється, що це отримало назву "болгарська пропозиція".

19 квітня, незадовго до поїздки Петкова до Києва, міністр закордонних справ України Кулеба відвідав столицю Софію. Україна відбила північ від ЗС РФ, але терміново потребувала поповнення боєприпасів.

"Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Зеленський відправив мене використовувати дипломатичні навички для закупівлі необхідних матеріалів", — каже Кулеба.

Під час переговорів за зачиненими дверима Кулеба дав зрозуміти болгарським колегам, що йдеться про "життя та смерть". Якщо Болгарія не допоможе, то росіяни окупуватимуть дедалі більше сіл та міст. Прем'єр-міністр Болгарії відповів, що внутрішньополітичне становище складне, але він зробить все у своїх силах.

Петков дав добро на експорт зброї в Україну через посередників за кордоном.

"Наша приватна військова промисловість працювала на повну потужність. За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії, надійшло з Болгарії на ранніх етапах війни", — каже експрем'єр-міністр.

Сплатили постачання в Україну Великобританія та США. Ситуація ускладнилася лише у червні, коли голова державної експортної компанії "Кінтекс" Олександр Михайлов був змушений піти у відставку після політичної суперечки та оприлюднив цифри — з початку повномасштабної війни Болгарія експортувала зброї на 2 млрд євро.

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Постачання палива також було ризикованою справою. РФ контролювала єдиний нафтопереробний завод, залежність від російської нафти була 100%. Незважаючи на все це, Петков зміг домогтися постачання палива в Україну, а також вивести країну із залежності. Росія про постачання палива не знала, але посилено спонсорувала своє лобі в країні. В результаті влітку уряд Петкова звалився. До осені він та Ассен Васильєв були з приміткою "тимчасові виконувачі обов'язків".

"Ми показали, що світ без залежності та страху перед Росією можливий", — резюмував Петков.

Він уже офіційно заявив, що візьме участь у парламентських виборах.

Нагадаємо, за даними Bloobmerg, Захід купив у Болгарії 14 штурмовиків Су-25, щоб передати їх Україні.

9 січня конституційний суд Болгарії відкрив справу через військову допомогу Україні. 50 депутатів вважають неконституційним рішення щодо постачання зброї Києву.