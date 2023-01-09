Конституционный суд Болгарии открыл дело из-за военной помощи Украине

Заявление подали 50 представителей пророссийских партий. По их словам, в стране было нарушен "принцип разделения властей".

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Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию 50 депутатов о признании неконституционными двух решений Народного собрания о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает болгарское издание Vesti со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о решениях от 3 ноября и 9 декабря прошлого года.

Как уточняется, заявление было подано депутатами от партии "Возрождение" и Болгарской социалистической партии (БСП).

По их мнению, Народное собрание, решив оказывать военную помощь Украине, якобы "нарушило принцип разделения властей". Политические активисты уверены, что это является прямым вмешательством законодательной власти в полномочия исполнительной власти.

Местное бюро DW обозначает партию "Возрождение", созданную политиком Костадином Костадиновым, как пророссийскую. Журналисты пишут, что главной целью "возрожденцев" является возвращение страны в состав РФ.

В апреле прошлого года "Возрождение" организовало в центре столицы Софии массовый митинг "Вместе за Болгарию". Как его результат в парламент было передано требование отказаться от военной помощи "любой из сторон" войны в Украине, а также от размещения на болгарской территории вооружения, которое может угрожать "какой-либо из враждующих сторон".

"Болгарии нет места в конфликте между двумя братскими народами", — заявили политические активисты.

Напомним, в конце декабря 2022 года немецкая авиакомпания Lufthansa отменила уже оплаченную услугу по сопровождению 12-летнего сына посла Болгарии в США и бывшего министра обороны Георгия Панайотова. В компании аргументировали свой поступок тем, что Болгария "является частью Российской Федерации".