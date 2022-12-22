"Это часть России": немецкая авиакомпания отказала в услуге болгарскому послу

Посол Болгарии в США Георгий Панайотов рассказал, что в авиакомпании Lufthansa отказались сопровождать его несовершеннолетнего сына.

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Немецкая авиакомпания Lufthansa в последний момент отменила уже оплаченную услугу по сопровождению 12-летнего сына посла Болгарии в США и бывшего министра обороны Георгия Панайотова. В компании аргументировали свой поступок тем, что Болгария является частью Российской Федерации. Об инциденте Георгий Панайотов сообщил на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, его сын направлялся домой в Болгарию на Рождество. Он должен был совершить пересадку в аэропорту Франкфурта с прибывающего из Вашингтона рейса на самолет, который направляется в Софию в сопровождении сотрудника авиакомпании Lufthansa.

"Тео 12 лет, и он никогда не путешествовал один. Услуга оплачена и подтверждена компанией. В день отъезда мне пришло сообщение, что услуга отменена. Причина, на которую ссылается Lufthansa, заключается в том, что Болгария является частью Российской Федерации!", — возмутился Георгий Панайотов.

Посол отметил, что данный инцидент нанес психологическую травму его ребенку. Позже Панайотов сообщил, что экипаж самолета помог его сыну найти нужный рейс и добавил, что считает слова представителей авиакомпании "абсурдными и скандальными".

Георгий Панайотов также упомянул о том, что не собирается добиваться компенсации от авиакомпании, однако рассчитывает на объяснения. Он также отказался от помощи СМИ, поблагодарив журналистов за интерес к его истории.

"У меня нет сомнений, что этот инцидент связан с неграмотностью, полуграмотностью, невежеством. Что очень плохо, но не драматично, а тем более трагично. Надеюсь, Тео воспримет это как раздражение жизни и надеюсь, что это ни с кем не случится!", — заключил посол Болгарии.

Напомним, что 9 декабря парламент Болгарии утвердил список вооружения для Украины. Таким образом страна впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставит ВСУ военную помощь.

Фокус также писал, что правительство Болгарии договорилось с нефтяной компанией "Лукойл" экспортировать российские нефтепродукты в страны ЕС в обход эмбарго. По словам вице-премьер-министра, сделка принесет в бюджет Болгарии дополнительные 350 млн евро.

Еще мы сообщали о том, какую военную технику Болгария может отправить Украине. Для ВСУ выделят вооружение старого образца, совместимое со стандартами НАТО. Данное решение следует за голосованием Национальной ассамблея Болгарии за соответствующую резолюцию.