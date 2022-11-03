Новых экземпляров нет: какую военную технику Болгария может отправить Украине (фото)

Болгарское правительство должно за 14 дней подготовить пакет военной помощи. Системы ПВО С-300 болгары оставят себе, ВСУ получат старую технику, совместимую со стандартами НАТО.

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Совет министров Болгарии в течение 14 дней должен подготовить пакет военной помощи для Украины и организовать подписание соглашения о ее предоставлении. Такое решение следует после голосования Национальной ассамблея Болгарии (парламента) за резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи, пишет болгарский портал Novini.bg.

Министерству обороны cтраны поручено за месяц представить комплексную программу перевооружения болгарской армии с учетом поставки вооружений Украине и замены техники.

"Необходимо оценить, какую технику мы получим взамен от других стран, если отправим свою в Украину. Она не будет новой, но является западной моделью и совместимо с техникой НАТО", — подчеркнул министр обороны Болгарии Димитр Стоянов.

По его словам, до сих пор ожидается ответ от Израиля и США по новым истребителям F-16 для обеспечения безопасности воздушного пространства Болгарии.

[ + – ] Болгария ожидает ответ Израиля и США по новым истребителям F-16 Фото: wikipedia

Также ожидается подача заявок от Швеции и Франции. На следующей неделе представители от Франции должны осмотреть инфраструктуру 2 авиабаз — "Граф Игнатьево" и "Безмер", объяснил Стоянов.

"Я бы выделил проект боевых машин пехоты. Это единственный ресурс в вооруженных силах, для которого не запустили ни один проект модернизации", — сказал министр.

Стоянов добавил, что Болгария не может лишиться зенитно-ракетных комплексов С-300, так как это основа ПВО страны.

Думали почти 5 часов: депутаты в Болгарии разрешили поставлять оружие в Украину

Резолюцию инициировали партии ГЕРБ-СДС и "Демократическая Болгария", большинство депутатов (175 человек) проголосовали "за". Против выступили 49 парламентариев от пророссийских партий "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия". Еще 3 депутата воздержались.

[ + – ] Большинство депутатов поддержали идею отправки военной техники в Украину

Во время голосования социалисты держали в руках плакаты с надписью "Нет оружию. За мир".

[ + – ] Болгарские социалисты держат в руках плакаты "Нет оружию. За мир".

"Мы осуждаем эту войну. Мы помогаем жертвам агрессии и считаем, что интерес Болгарии — это непредоставление оружия. Иначе наша страна станет стороной конфликта", — заявила лидер БСП Корнелия Нинова.

Национальной ассамблее потребовалось почти 5 часов, чтобы принять решение об оказании военно-технической помощи Украине, добавило BGNES News.

До голосования в оборонном и внешнеполитическом комитетах парламента Болгарии приняли 2 предложения, позволяющие официально поставлять оружие Украине.

Напомним, что в сентябре Болгария отказалась поставлять оружие в Украину. Стоянов сказал, что пока он занимает пост министра обороны, оружие в Украину не повезут.

Украина ранее подала запрос в Болгарию на поставку реактивной артиллерии и гаубиц, но получила отказ.