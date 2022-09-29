Оружия не будет: Минобороны Болгарии отказываются поставлять тяжелое вооружение ВСУ

Глава ведомства Димитар Стоянов заявил, что пока он министр, оружия Украина не получит.

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Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение несмотря на просьбы украинской стороны. Об этом сообщает местное издание "Факти".

Министер обороны технического правительства Болгарии Димитар Стоянов заявил, что пока он занимает свою должность, Украина не получит тяжелого оружия. Парламент страны принял решение об оказании военно-технической помощи. Она будет оказываться, но без поставок оружия.

"Посол Украины запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия", — заявил Стоянов.

Он также добавил, что на данный момент нет прямой угрозы непосредственного вовлечения Болгарии в войну, однако есть риски для национальной безопасности. В Черном море открыты пути сообщения, но есть опасность свободно дрейфующих мин.

Напомним, на вооружение ВСУ поступили болгарские противотанковые гранатометы СПГ-9 Warrior с прицелами ночного видения.

Ранее Украина подала запрос в Болгарию на поставку реактивной артиллерии и гаубиц.