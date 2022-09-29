Зброї не буде: Міноборони Болгарії відмовляється постачати важке озброєння ЗСУ

Глава відомства Димітар Стоянов заявив, що доки він міністр, зброї Україна не отримає.

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Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння попри прохання української сторони. Про це повідомляє місцеве видання "Факти".

Міністр оборони технічного уряду Болгарії Димітар Стоянов заявив, що доки він обіймає свою посаду, Україна не отримає важкої зброї. Парламент країни ухвалив рішення щодо надання військово-технічної допомоги. Вона надаватиметься, але без постачання зброї.

"Посол України запросив у нас важке озброєння. Відповідь моя була зрозумілою: є рішення парламенту про надання військово-технічної допомоги, але не про надання зброї", — заявив Стоянов.

Він також додав, що наразі немає прямої загрози безпосередньому залученню Болгарії у війну, проте є ризики для національної безпеки. У Чорному морі відкриті шляхи сполучення, але є небезпека мін, що вільно дрейфують.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшли болгарські протитанкові гранатомети СПГ-9 Warrior із прицілами нічного бачення.

Раніше Україна подала запит у Болгарію на постачання реактивної артилерії та гаубиць.