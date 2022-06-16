На озброєння ЗСУ надійшли болгарські протитанкові гранатомети СПГ-9 Warrior (відео)

Станкові гранатомети оснащені прицілами нічного бачення PGDN-7VIR і насамперед призначені для ураження ворожої бронетехніки на відстані до 1300 метрів.

Збройні сили України отримали болгарські станкові протитанкові гранатомети СПГ-9 Warrior від компанії BULARMAS LTD, повідомляє український медіаресурс "Мілітарний".

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Імовірно, українські захисники отримали і болгарські боєприпаси до СПГ, які виробляються підприємством BULARMAS. Проте поки що невідомо, чи це прямі закупівлі Міністерства оборони України, чи безоплатна допомога уряду Болгарії.

Повідомляється, що гранатомети СПГ-9 Warrior постачаються українським військовим разом із прицілами нічного бачення PGDN-7VIR, а також із дистанційним керуванням SPG-9-RCWS.

[ + – ] СПГ-9 Warrior на озброєнні ЗСУ

Крім того, компанія BULARMAS виробляє запасні частини до СПГ та інше обладнання:

оптичний приціл PGO-7V3;

оптичний приціл PGO-7W4;

приціл день/ніч цифровий PGDN-7VIR;

приціл тепловізійний PGDN-9TV.

Зазначимо, що СПГ-9 Warrior— — це насамперед протитанкова зброя, яка стріляє 73-мм фугасною протитанковою боєголовкою на дальності понад 1300 метрів. Зброя також може стріляти фугасними уламковими боєприпасами для ураження живої сили на дальності до 4600-4800 метрів.

Нагадаємо, британський гусеничний БТР Spartan уперше засвітився на передовій 16 червня. У межах військової допомоги Великобританія надала українській армії 120 різних броневиків і БТРів, серед яких і БТРи FV103 Spartan.

Словаччина надала ЗСУ військову допомогу у вигляді чотирьох вертольотів Мі-17 (Мі-8) та одного Мі-2, а також снаряди до РСЗВ "Град". За словами Міністра оборони країни Ярослава Наджа, техніка вже перебуває на озброєнні українських військових після безпечної передачі в Україну.