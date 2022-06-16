Вертольоти Мі-17 та снаряди до РСЗВ "Град": Словаччина надала військову допомогу Україні

За словами Міністра оборони Словаччини, допомога вже перебуває на озброєнні українських військових після безпечної передачі в Україну.

Словаччина надала Україні нову військову допомогу у вигляді п'яти вертольотів та боєприпасів до радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надж, повідомляє видання aktuality.sk.

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За його словами, Київ отримав чотири радянські вертольоти Мі-17 (Мі-8) та один радянський Мі-2, а також снаряди до РСЗВ "Град". Допомогу схвалив уряд Словаччини і вона після безпечної передачі вже перебуває на озброєнні українських військових. Ярослав Надж також розповів, що військову допомогу у вигляді гелікоптерів відшкодує Європейський фонд мир.

"Цю допомогу Україні, як і всі попередні постачання, відшкодують Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виразом солідарності Європейського Союзу з Україною", — сказав він.

Що відомо про отримані Україною гелікоптери

Мі-17 — експортна назва радянського вертольота Мі-8, це багатоцільовий військово-транспортний вертоліт, призначений для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань, зокрема може використовувати некеровані реактивні снаряди. Також він може бути обладнаний гранатометами, кулеметами та іншими установками. Він є одним із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Мі-2 — радянський багатоцільовий гелікоптер, призначений для виконання цивільних та військових завдань.

Нагадаємо, 16 травня Україна отримала перші три вертольоти Мі-17 від США. Це перші з 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17 радянського зразка, постачання яких передбачено пакетом американської військової допомоги у розмірі $800 млн.

5 червня у Росії обурилися передачі "афганських" вертольотів Мі-17 від США і вважали постачання незаконними. Посольство РФ у США вимагало роз'яснень. Повітряні судна призначалися для ВПС Афганістану, проте через падіння уряду їх не передали.