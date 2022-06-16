Вертолеты Ми-17 и снаряды к РСЗО "Град": Словакия предоставила военную помощь Украине

По словам министра обороны Словакии, помощь уже находится на вооружении украинских военных после безопасной передачи в Украину.

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Словакия предоставила Украине новую военную помощь в виде пяти вертолетов и боеприпасы к советской реактивной системе залпового огня "Град". Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надж, передает издание aktuality.sk.

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По его словам, Киев получил четыре советских вертолета Ми-17 (Ми-8) и один советский Ми-2, а также снаряды к РСЗО "Град". Помощь была одобрена правительством Словакии и после безопасной передачи уже находится на вооружении украинских военных. Ярослав Надж также рассказал, что военная помощь в виде вертолетов будет возмещена Европейским фондом мира.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным выражением солидарности Европейского Союза с Украиной", — сказал он.

Что известно о полученных Украиной вертолетах

Ми-17 — экспортное название советского вертолета Ми-8, это многоцелевой военно-транспортный вертолет, предназначенный для десантирования, выполнения боевых и специальных задач, в том числе может использовать неуправляемые реактивные снаряды. Также он может быть оснащен гранатометами, пулеметами и другими установками. Он является одним из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, который предназначен для выполнения гражданских и военных задач.

Напомним, 16 мая Украина получила первые три вертолета Ми-17 от США. Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере $800 млн.

5 июня в России возмутились передаче "афганских" вертолетов Ми-17 от США и посчитали поставки незаконными. Посольство РФ в США потребовало разъяснений. Воздушные судна предназначались для ВВС Афганистана, однако из-за падения правительства, их не передали.