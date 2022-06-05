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Военный Фокус Российско-украинская война

В РФ возмущены поставками вертолетов Ми-17 в Украину в рамках помощи США

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Ми-17 для ВСУ

Американские военные опубликовали фото погрузки очередного вертолета на борт самолета С-17. Однако в РФ считают поставку незаконной.

Служба распространения визуальной информации обороны США опубликовала фото погрузки вертолетов Ми-17В-5 для Украины.

167-е воздушное крыло погружает на борт самолета С-17 Globemaster III вертолеты Ми-17В-5. Маршрут самолета начинается с базы Davis-Monthan, Аризона, где военные загружают на борт вертолет. После этого они полетят в аэропорт в Сляч, что в Словакии.

"Ми-17 — один из 16 вертолетов и множества других систем вооружения, которые США передают украинским военным", — указывается в публикации.

Вместе с тем в РФ возмущаются передачей "афганских" вертолетов Украине. Вертолеты производились в СССР и России, поэтому Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству протестует против передачи. Они считают поставки незаконными. Поэтому посольство РФ в США потребовало разъяснений. Воздушные судна предназначались для ВВС Афганистана, однако из-за падения правительства, их не передали.

Ми-17 — это экспортная версия вертолета Ми-8. Выпускалась в СССР с 1980 года.

Напомним, 16 мая ВСУ получили первые три вертолета Ми-17 в рамках помощи США.

Также пилот Ми-8 рассказал подробности полета на заблокированную "Азовсталь" войсками РФ. Во время одной из операций борт подбили, и он продолжал движение на одном двигателе.