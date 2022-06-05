В РФ обурені постачанням вертольотів Мі-17 в Україну в межах допомоги США

Американські військові опублікували фото навантаження чергового вертольота на борт літака С-17. Однак в РФ вважають постачання незаконним.

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Служба поширення візуальної інформації оборони США опублікувала фото навантаження вертольотів Мі-17В-5 для України.

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167-е повітряне крило занурює на борт літака С-17 Globemaster III вертольоти Мі-17В-5. Маршрут літака розпочинається з бази Davis-Monthan, Арізона, де військові завантажують на борт вертоліт. Після цього вони полетять до аеропорту в Сляча, що в Словаччині.

"Мі-17 — один із 16 вертольотів і безлічі інших систем озброєння, які США передають українським військовим", — зазначається у публікації.

Водночас в РФ обурюються передаванням "афганських" вертольотів Україні. Гелікоптери виготовлялися в СРСР та Росії, тому Федеральна служба з військово-технічного співробітництва протестує проти передавання. Вони вважають постачання незаконними. Тому посольство РФ у США вимагало роз'яснень. Повітряні судна призначалися для ВПС Афганістану, проте через падіння уряду їх не передали.

Мі-17 — це експортна версія вертольота Мі-8. Випускалася в СРСР із 1980 року.

Нагадаємо, 16 травня ЗСУ отримали перші три вертольоти Мі-17 у межах допомоги США.

Також пілот Мі-8 розповів про подробиці польоту на заблоковану "Азовсталь" військами РФ. Під час однієї з операцій борт підбили і він продовжував рух на одному двигуні.