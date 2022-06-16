На вооружение ВСУ поступили болгарские противотанковые гранатометы СПГ-9 "Warrior" (видео)

Станковые гранатометы оснащены прицелами ночного видения PGDN-7VIR и прежде всего предназначены для поражение вражеской бронетехники на дальности до 1300 метров.

Вооруженные силы Украины получили в распоряжение болгарские станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Warrior" от компании BULARMAS LTD, сообщает украинский медиа-ресурс "Милитарный".

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Вероятно украинские защитники получили и болгарские боеприпасы к СПГ, которые производятся предприятием BULARMAS. Однако пока неизвестно, это прямые закупки Министерства обороны Украины, или безвозмездная помощь правительства Болгарии.

Сообщается, что гранатометы СПГ-9 "Warrior" поставляются украинским военным вместе с прицелами ночного видения PGDN-7VIR, а также с дистанционным управлением SPG-9-RCWS.

[ + – ] СПГ-9 "Warrior" на вооружении ВСУ

Кроме того, компания BULARMAS производит запасные части к СПГ и другое оборудование:

оптический прицел PGO-7V3;

оптический прицел PGO-7W4;

прицел день/ночь цифровой PGDN-7VIR;

прицел тепловизионный PGDN-9TV.

Отметим, что СПГ-9 "Warrior" — это прежде всего противотанковое оружие, стреляющее 73-мм фугасной противотанковой боеголовкой на дальности свыше 1300 метров. Орудие также может стрелять фугасными осколочными боеприпасами для поражения живой силы на дальности до 4600-4800 метров.

Напомним, британский гусеничный БТР Spartan впервые засветился на передовой 16 июня. В рамках военной помощи Великобритания предоставила украинской армии 120 различных броневиков и БТРов, среди которых и БТРы FV103 Spartan.

Словакия предоставила ВСУ военную помощь в виде четырех вертолетов Ми-17 (Ми-8) и одного Ми-2, а также снаряды к РСЗО "Град". По словам министра обороны страны Ярослава Наджа, техника уже находится на вооружении украинских военных после безопасной передачи в Украину.