"Нам потрібна зброя": Україна подала запит до Болгарії на поставку РСЗВ і гаубиць

За словами українського посла в Болгарії Віталія Москаленка, йдеться про постачання зразків радянської доби.

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Україна відправила офіційний запит до Міністерства закордонних справ Болгарії з проханням надати РСЗВ та артилерію. Про це повідомив посол України у Болгарії Віталій Москаленко у ефірі bTV.

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В МЗС Болгарії направили ноту із проханням про постачання зброї. Москаленко заявляє, що відповідь на неї одразу неможливо отримати, тому він надішле відповідний лист і на Міноборони.

"Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка", — заявив Москаленко.

Він також додав, що на болгарських підприємствах відремонтують 80 українських танків. Український посол також відмовився прогнозувати, скільки ще триватиме війна в Україні, але сказав, що українці готові боронити власну землю. Як приклад він навів ситуацію із Сєвєродонецьком — війська РФ захопили 70% міста, але завдяки успішним діям сил оборони вдалося відкинути ворога. Тепер під його контролем — половина міста.

Болгарське МЗС підтвердило отримання ноти від українського посла. У Міністерстві пообіцяли передати їх відповідальним органам.

Нагадаємо, у Болгарії переселили українських біженців із готелів до модульних будинків на території з колючим дротом і парканом.

4 травня парламент Болгарії потримав військово-технічну допомогу відповідно до потреб України.