Болгарія підтримала надання військово-технічної допомоги Україні

За словами спікера парламенту Миколи Мінчева, країна ремонтуватиме українську військову техніку. Рішення підтримали 200 депутатів.

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Парламент Болгарії більшістю голосів ухвалив рішення про надання військово-технічної та гуманітарної допомоги Україні: із 200 депутатів проголосувало проти 16, один утримався, — повідомило Радіо Болгарія.

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Після п'ятигодинного обговорення депутати схвалили пропозицію, згідно з якою парламент дав мандат Раді міністрів Болгарії на надання різноманітної допомоги Україні. Йдеться про надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги відповідно до потреб України та можливостей Болгарії.

Голова Народних зборів Нікола Мінчев оголосив, що Болгарія проводитиме ремонт української військової техніки згідно з рішенням парламенту. Мінчев уточнив, що Болгарія продовжуватиме надавати підтримку Україні щодо її приєднання до ЄС, а також українських громадян, які рятуються від війни.

"На військових підприємствах у Болгарії проводитимуться ремонтні роботи української військової техніки і триватимуть постачання гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів, одягу та продовольства", — заявив Мінчев.

Болгарія забезпечить і можливість ввезення українського зерна до Варни, і розширену енергетичну співпрацю, зокрема, постачання електроенергії та природного газу з України.

Водночас з 15:00 перед будівлею Народних зборів зібралися протестувальники проти рішення про військову допомогу Україні. А за годину біля північного входу парламенту зібралися і прихильники руху "Боєць", які підтримують рішення щодо надання військової допомоги.

Навколо парламенту посилено поліцейську присутність, а рух перед будівлею Народних зборів перекрито.

Нагадаємо, що Євросоюз ухвалював рішення виділити Україні додаткові 500 млн євро військової допомоги.