Євросоюз виділить Україні додаткові 500 млн. євро військової допомоги, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що президент України закликав Брюссель зробити більше і припинити закуповувати нафту та газ у Росії.

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Європейський союз готується надати Україні додаткові 500 млн. євро, які підуть на військову допомогу. Про це повідомив у Twitter голова Євроради Шарль Мішель.

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"Спасибі (голові європейської дипломатії) Жозепу Боррелю за вашу пропозицію збільшити допомогу ще на 500 млн євро. Це збільшить до 1,5 мільярда доларів обсяг підтримки, яку ЄС вже надав Україні", — написав він.

Агентство Reuters пише, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Боррель прибули до Києва 8 квітня, щоб висловити президентові України Володимиру Зеленському підтримку за заявкою на членство в ЄС.

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень чи два", — нагадала вона.

Боррель зазначив, що візит єврочиновників став сигналом того, що Україна контролює територію, а її уряд, як і раніше, при владі.

Як зазначило Reuters, президент України Володимир Зеленський закликав Брюссель зробити більше, щоб покарати Росію та заборонити закупівлю нафти та газу. Боррель сказав, що відмова від російської нафти може викликати стрибок цін, болісний для Європи.

Фокус уже писав, що посли Євросоюзу 7 квітня погодили п'ятий пакет санкцій проти РФ, до якого входить ембарго на постачання російського вугілля, заморожування активів деяких російських банків та заборону заходу в порти ЄС судів під прапором Росії.

Нагадаємо, що 6 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт про відродження програми часів Другої світової війни "Ленд-Ліз". Тепер Вашингтон зможе швидко відправляти в Україну озброєння та військове обладнання.

Цього ж дня президент США Джо Байден схвалив постачання Україні нового пакета військової допомоги, який передбачає виділення $100 млн для закупівлі протитанкового озброєння.