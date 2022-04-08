Евросоюз выделит Украине дополнительные 500 млн евро военной помощи

Журналисты пишут, что президент Украины призывал Брюссель сделать больше и перестать закупать нефть и газа у России.

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Европейский союз готовится предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, которые пойдут на военную помощь. Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Спасибо (главе европейской дипломатии) Жозепу Боррелю за ваше предложение увеличить помощь еще на 500 млн евро. Это увеличит до 1,5 миллиардов долларов объем поддержки, которое ЕС уже предоставил Украине", – написал он.

Агентство Reuters пишет, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Боррель прибыли в Киев 8 апреля, чтобы выразить президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку по заявке на членство в ЕС.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две", — напомнила она.

Боррель отметил, что визит еврочиновников стал сигналом того, что Украина контролирует территорию, а ее правительство по-прежнему у власти.

Как отметило Reuters, президент Украины Владимир Зеленский призвал Брюссель сделать больше, чтобы наказать Россию и запретить закупки нефти и газа. Боррель сказал, что отказ от российской нефти может вызвать скачок цен, болезненный для Европы.

Фокус уже писал, что послы Евросоюза 7 апреля согласовали пятый пакет санкций против РФ, в который входит эмбарго на поставку российского угля, заморозку активов некоторых российских банков и запрет на заход в порты ЕС судов под флагом России.

Напомним, что 6 апреля Сенат США единогласно одобрил законопроект о возрождении программы времен Второй мировой войны "Ленд-Лиз". Теперь Вашингтон сможет быстро отправлять в Украину вооружение и военное оборудование.

В этот же день президент США Джо Байден одобрил поставку Украине нового пакета военной помощи, предусматривающий выделение $100 млн для закупки противотанкового вооружения.