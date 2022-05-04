Болгария поддержала предоставление военно-технической помощи Украине

По словам спикера парламента Николы Минчева, страна будет ремонтировать украинскую военную технику. Решение поддержали 200 депутатов.

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Парламент Болгарии большинством голосов принял решение о предоставлении военно-технической и гуманитарной помощи Украине: из 200 депутатов проголосовало против 16, один воздержался, – сообщило Радио Болгария.

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После пятичасового обсуждения депутаты одобрили предложение, согласно которому парламент дал мандат Совету министров Болгарии на оказание разнообразной помощи Украине. Речь идет о предоставлении гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи в соответствии с потребностями Украины и возможностями Болгарии.

Глава Народного собрания Никола Минчев объявил, что Болгария будет проводить ремонт украинской военной техники согласно решению парламента. Минчев уточнил, что Болгария будет продолжать оказывать поддержку Украине по ее присоединению к ЕС, а также украинским гражданам, бегущим от войны.

"На военных предприятиях в Болгарии будут проводиться ремонтные работы по украинской военной технике и будут продолжаться поставки гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, одежды и продовольствия", — заявил Минчев.

Болгария обеспечит и возможность ввоза украинского зерна в Варну, и расширенное энергетическое сотрудничество, в частности, поставки электроэнергии и природного газа из Украины.

В то же время с 15:00 перед зданием Народного собрания собрались протестующие против решения о военной помощи Украине. А через час у северного входа парламента собрались и сторонники движения "Боец", поддерживающие решение о предоставлении военной помощи.

Вокруг парламента усилено полицейское присутствие, а движение перед зданием Народного собрания перекрыто.

Напомним, что Евросоюз принимал решение выделить Украине дополнительные 500 млн евро военной помощи.