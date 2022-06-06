"Нам нужно оружие": Украина подала запрос в Болгарию на поставку РСЗО и гаубиц

По словам украинского посла в Болгарии Виталия Москаленко, речь идет о поставках образцов советской эпохи.

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Украина направила официальный запрос в Министерство иностранных дел Болгарии с просьбой предоставить РСЗО и артиллерию. Об этом сообщил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко в эфире bTV.

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В МИД Болгарии направили ноту с просьбой о поставках оружия. Москаленко заявляет, что ответ на нее сразу невозможно получить, поэтому он отправит соответствующее письмо и на Минобороны.

"Нам нужно оружие, мы говорим о гаубицах и ракетных системах советского образца", — заявил Москаленко.

Он также добавил, что на болгарских предприятиях отремонтируют 80 украинских танков. Украинский посол также отказался прогнозировать, сколько еще продлится война в Украине, но сказал, что украинцы готовы оборонять собственную землю. В пример он привел ситуацию с Северодонецком — войска РФ захватили 70% города, но благодаря успешным действиям сил обороны, удалось отбросить врага. Теперь под его контролем половина города.

Болгарский МИД подтвердил получение ноты от украинского посла. В Министерстве пообещали передать их ответственным органам.

Напомним, в Болгарии переселили украинских беженцев из отелей в модульные дома на территории с колючей проволокой и забором.

4 мая парламент Болгарии подержал военно-техническую помощь в соответствии с потребностями Украины.