"Это просто жесть": в Болгарии украинских беженцев переселили из отелей в модульные дома

Вся территория, на которой размещено жилье для переселенцев, огорожена забором и колючей проволокой. Беженцы утверждают, что в модульных городках отсутствуют магазины, а туалет находится на улице.

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Украинских переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации и боевых действий, переселяют из отелей и гостиниц Болгарии. Об этом беженцы рассказали в социальных сетях.

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Как известно, власти Болгарии с 1 июня отказались размещать украинских переселенцев в отелях и гостиницах, аргументируя это сокращением финансирования и началом туристического сезона. В таких учреждениях вынужденные беженцы с начала полномасштабного вторжения ВС РФ могли жить абсолютно бесплатно.

После решения властей Болгарии украинцев начали выселять из отелей и гостиниц в специальные модульные городки.

"Это какой-то позор. Магазинов нет, туалет на улице, а душ — общий. Никакой цивилизации, это просто жесть. Дети в шоке, взрослые в шоке…", — заявил голос за кадром.

На другом видео женщина решила показать, как выглядит общий душ для украинских переселенцев, а один из сотрудников модульного городка попросил прекратить видеосъемку. Переселенка в ответ на запрет заявила, что снимает по просьбе волонтеров.

Стоит отметить, что вся территория, на которой размещены модульные дома, огорожена железным забором и колючей проволокой.

[ + – ] В Болгарии украинских беженцев переселили из отелей в модульные дома

Напомним, что украинских вынужденных переселенцев выгнали из отелей и гостиниц на черноморском побережье Болгарии. Власти приняли решение свернуть план интеграции, предусматривающий расселение беженцев и предложили гражданам Украины переехать вглубь страны.

Также сообщалось, что власти Беларуси потребовали от украинских переселенцев не злоупотреблять гостеприимством. Руководство страны-агрессора утверждает, что с момента полномасштабного вторжения ВС РФ обеспечивали граждан Украины жильем, дорогостоящим лечением и питанием, а в обмен они должны были официально трудоустраиваться.