Выгнали из гостиниц: в Болгарии украинские беженцы отказались переезжать вглубь страны (видео)

Украинских беженцев выселяют из комфортабельных гостиниц на Черноморском побережье, поскольку Болгария сокращает государственные дотации. Кроме того, в стране начинается туристический сезон.

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Правительство Болгарии сворачивает план интеграции, предусматривающий расселение украинских беженцев внутри страны. В результате все беженцы из Украины, которых в настоящее время размещают в гостиницах на Черноморском побережье и которым негде остановиться, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово и Елхово. Об этом сообщает болгарское агентство ВТА.

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Однако инициатива болгарских властей не удовлетворила украинцев, проживавших в комфортабельных отелях — в воскресенье 30 мая часть беженцев саботировала усилия правительства по переселению их из приморских отелей в государственные базы отдыха на горных курортах до крайнего срока 31 мая.

Как сообщил телеканал BTV, более 200 украинцев не захотели переезжать из отелей на специальные базы в Болгарии. По словам главы Госагентства по делам беженцев Марианны Тошевой, для вывоза людей организовали транспорт в нескольких городах. Услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, но пришли только 62. Таким образом, четыре поезда ушли почти пустые.

Еще один инцидент произошел в Велико-Тырново. Из Варны привезли группу из 19 украинцев, которых планировалось разместить в комнатах базы "Студенческий отдых и спорт". Но украинцы сочли помещения непригодными для жилья, поскольку, по словам очевидцев, в сырых комнатах завелся грибок.

"Мы приехали из Варны по программе, но нас обманули. Повезли в другой отель, не тот, о котором нам сказали. Везде грибок и сырость, с детьми нельзя", — рассказала беженка.

После этого украинцев направили в частную гостиницу, однако ее хозяйка заявила, что трехразовое питание будет предоставлено постояльцам только до 1 июня, после чего будет предоставлен только ночлег.

Почему украинцев переселяют?

По словам вице-премьера страны Калины Константиновой, Болгария больше не может предложить размещение в отелях первой линии на Черном море.

"В самом начале было заявлено, что эта мера временная и направлена на то, чтобы дать беженцам время прийти в себя и встать на ноги. Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от украинской общины в Болгарии", — заявила она.

Эта мера болгарских властей связана с тем, что украинские беженцы перестали предоставлять болгарским учреждениям достоверной и своевременной информации, поэтому правительство сворачивает план интеграции.

В итоге украинцев, которые проживали в отелях в рамках программы по временному размещению в Болгарии, начали выселять. Помимо сокращения государственных дотаций, на ситуацию с украинскими беженцами повлиял тот факт, что болгарские владельцы отелей расчитывают принимать более выгодных постояльцев, поскольку начался сезон отдыха. Как сообщила Тошева, сейчас в стране находятся примерно 300 тысяч беженцев, — из них около 40 тысяч получали помощь от государства.

Напомним, власти Беларуси, которые приняли украинских беженцев после полномасштабного военного вторжения России, потребовали от переселенцев не злоупотреблять гостеприимством и устроиться на работу. Преимущественно вакансии предлагали в Гомельской и Брестской областях.