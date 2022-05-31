Вигнали з готелів: у Болгарії українські біженці відмовилися переїжджати вглиб країни (відео)

Українських біженців виселяють із комфортабельних готелів на Чорноморському узбережжі, оскільки Болгарія скорочує державні дотації. Крім того, у країні розпочинається туристичний сезон.

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Уряд Болгарії згортає план інтеграції, який передбачає розселення українських біженців усередині країни. У результаті всі біженці з України, яких наразі розміщують у готелях на Чорноморському узбережжі та яким нема де зупинитися, будуть тимчасово розміщені в буферних центрах у Сарафово та Єлхово. Про це повідомляє болгарська агенція ВТА.

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Проте ініціатива болгарської влади не задовольнила українців, які проживали в комфортабельних готелях, — у неділю 30 травня частина біженців саботувала зусилля уряду щодо переселення їх із приморських готелів до державних баз відпочинку на гірських курортах до крайнього терміну 31 травня.

Як повідомив телеканал BTV, понад 200 українців не захотіли переїжджати з готелів на спеціальні бази в Болгарії. За словами голови Держагентства в справах біженців Маріанни Тошевої, для вивезення людей організували транспорт у кількох містах. Послугами перевезення мали скористатися 550 осіб, але прийшли лише 62. Таким чином, чотири потяги пішли майже порожні.

Ще один інцидент стався у Велико-Тирновому. З Варни привезли групу з 19 українців, яких планувалося розмістити в кімнатах бази "Студентський відпочинок і спорт". Але українці визнали приміщення непридатними для житла, оскільки, за словами очевидців, у сирих кімнатах завівся грибок.

"Ми приїхали з Варни за програмою, але нас обдурили. Повезли в інший готель, не той, про який нам сказали. Скрізь грибок і вогкість, із дітьми не можна", — розповіла біженка.

Після цього українців направили до приватного готелю, однак його господиня заявила, що триразове харчування буде надано постояльцям лише до 1 червня, після чого надаватимуть лише нічліг.

Чому українців переселяють?

За словами віцепрем'єрки країни Каліни Константінової, Болгарія більше не може запропонувати розміщення в готелях першої лінії на Чорному морі.

"На самому початку було заявлено, що цей захід тимчасовий і спрямований на те, щоб дати біженцям час прийти до тями та стати на ноги. Як розвиватиметься ситуація далі, залежить від української громади в Болгарії", — заявила вона.

Цей захід болгарської влади пов'язаний із тим, що українські біженці перестали надавати болгарським установам достовірну та своєчасну інформацію, тому уряд згортає план інтеграції.

У результаті українців, які проживали в готелях у межах програми з тимчасового розміщення в Болгарії, почали виселяти. Крім скорочення державних дотацій, на ситуацію з українськими біженцями вплинув той факт, що болгарські власники готелів розраховують приймати вигідніших постояльців, оскільки розпочався сезон відпочинку. Як повідомила Тошева, зараз у країні перебувають приблизно 300 тисяч біженців, із них близько 40 тисяч отримували допомогу від держави.

Нагадаємо, влада Білорусі, яка прийняла українських біженців після повномасштабного військового вторгнення Росії, зажадала від переселенців не зловживати гостинністю та влаштуватися на роботу. Переважно вакансії пропонували в Гомельській і Брестській областях.