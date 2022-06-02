"Це просто жах": у Болгарії українських біженців переселили з готелів у модульні будинки

Уся територія, на якій розміщено житло для переселенців, обгороджена огорожею і колючим дротом. Біженці стверджують, що в модульних містечках відсутні магазини, а туалет знаходиться навулиці.

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Українських переселенців, які були змушені покинути свої будинки через окупацію та бойові дії, переселяють із готелів Болгарії. Про це біженці розповіли у соціальних мережах.

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Як відомо, влада Болгарії з 1 червня відмовилася розміщувати українських переселенців у готелях, аргументуючи це скороченням фінансування і початком туристичного сезону. У таких установах вимушені біженці від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ могли жити абсолютно безкоштовно.

Після вирішення влади Болгарії українців почали виселяти з готелів у спеціальні модульні містечка.

"Це якась ганьба. Магазинів немає, туалет навулиці, а душ — спільний. Жодної цивілізації, це просто жах. Діти в шоці, дорослі в шоці..." — заявив голос за кадром.

На іншому відео жінка вирішила показати, як виглядає спільний душ для українських переселенців, а один зі співробітників модульного містечка попросив припинити відеозйомку. Переселенка у відповідь на заборону заявила, що знімає на прохання волонтерів.

Варто зазначити, що вся територія, на якій розміщені модульні будинки, обгороджена залізним парканом і колючим дротом.

[ + – ] У Болгарії українських біженців переселили з готелів у модульні будинки

Нагадаємо, що українських вимушених переселенців вигнали з готелів на чорноморському узбережжі Болгарії. Влада ухвалила рішення згорнути план інтеграції, який передбачає розселення біженців і запропонував громадянам України переїхати вглиб країни.

Також повідомлялося, що влада Білорусі вимагає від українських переселенців не зловживати гостинністю. Керівництво країни-агресора стверджує, що з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ забезпечували громадян України житлом, дорогим лікуванням і харчуванням, а в обмін вони мали офіційно працевлаштовуватися.