Нових екземплярів немає: яку військову техніку Болгарія може відправити Україні (фото)

Болгарський уряд має за 14 днів підготувати пакет військової допомоги. Системи ППО С-300 болгари залишать собі, ЗСУ отримають стару техніку, сумісну зі стандартами НАТО.

Related video

Рада міністрів Болгарії протягом 14 днів має підготувати пакет військової допомоги для України та організувати підписання угоди про її надання. Таке рішення слідує після голосування Національної асамблеї Болгарії (парламенту) за резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги, пише болгарський портал Novini.bg.

Міністерству оборони країни доручено за місяць подати комплексну програму переозброєння болгарської армії з урахуванням постачання озброєнь Україні та заміни техніки.

"Необхідно оцінити, яку техніку ми отримаємо замість інших країн, якщо відправимо свою в Україну. Вона не буде новою, але є західною моделлю і сумісна з технікою НАТО", — наголосив міністр оборони Болгарії Димитр Стоянов.

За його словами, досі очікується відповідь від Ізраїлю та США щодо нових винищувачів F-16 для забезпечення безпеки повітряного простору Болгарії.

[ + – ] Болгарія очікує відповідь Ізраїлю та США за новими винищувачами F-16 Фото: wikipedia

Також очікується подання заявок від Швеції та Франції. Наступного тижня представники від Франції мають оглянути інфраструктуру 2 авіабаз — "Граф Ігнатієво" та "Безмір", пояснив Стоянов.

"Я виділив би проєкт бойових машин піхоти. Це єдиний ресурс у збройних силах, для якого не запустили жоден проєкт модернізації", — сказав міністр.

Стоянов додав, що Болгарія не може втратити зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це основа ППО країни.

Думали майже 5 годин: депутати у Болгарії дозволили постачати зброю в Україну

Резолюцію ініціювали партії ГЕРБ-СДС та "Демократична Болгарія", більшість депутатів (175 осіб) проголосували "за". Проти виступили 49 парламентаріїв від проросійських партій "Відродження" та "Болгарська соціалістична партія". Ще 3 депутати утрималися.

[ + – ] Більшість депутатів підтримали ідею відправлення військової техніки в Україну

Під час голосування соціалісти тримали в руках плакати з написом "Немає зброї. За мир".

[ + – ] Болгарські соціалісти тримають у руках плакати "Немає зброї. За мир"

"Ми засуджуємо цю війну. Ми допомагаємо жертвам агресії та вважаємо, що інтерес Болгарії — це ненадання зброї. Інакше наша країна стане стороною конфлікту", — заявила лідерка БСП Корнелія Нінова.

Національній асамблеї знадобилося майже 5 годин, щоб ухвалити рішення про надання військово-технічної допомоги Україні, додало BGNES News.

До голосування в оборонному та зовнішньополітичному комітетах парламенту Болгарії ухвалили 2 пропозиції, що дозволяють офіційно постачати зброю Україні.

Нагадаємо, що у вересні Болгарія відмовилася постачати зброю в Україну. Стоянов сказав, що доки він обіймає посаду міністра оборони, зброю в Україну не повезуть.

Україна раніше подала запит до Болгарії на постачання реактивної артилерії та гаубиць, але отримала відмову.