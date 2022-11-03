Комітет підтримав: Болгарія може почати постачати зброю Україні, – ЗМІ

Відразу чотири партії готові підтримати резолюцію, яка дозволить офіційно постачати озброєння українській армії. До цього глава Міноборони говорив, що доки він міністр, Україна не отримає зброї.

Related video

В оборонному та зовнішньополітичному комітетах парламенту Болгарії ухвалили дві пропозиції, які дозволять офіційно постачати зброю Україні. Про це повідомляє Euractiv.

Наразі лише Болгарія та Угорщина не постачають Україні зброю. Після проходження комітетів є ймовірність, що парламент Болгарії проголосує за військово-технічну допомогу Україні. Ініціаторами пропозиції стали "ГЕРБ" та "Демократична Болгарія".

Як пишуть у виданні, очікується, що рішення про прямі постачання зброї мають підтримати битву 4 партії:

ГЕРБ

"Ми продовжуємо зміни"

"Демократична Болгарія"

ДПС

Проте партії БСП та "Вазраждане" можуть виступити проти. Остання звернулася до міністра оборони з проханням проаналізувати пропозицію. Міністр Стоянов підтримав ідею розглянути пропозицію депутатів.

У Міноборони заявляють, що вони не можуть передавати Україні ЗРК С-300 — це основний комплекс у болгарській ППО.

Наголошується, що партія "Ми продовжуємо зміни" раніше виступали проти постачання зброї Україні, зараз вони виступають за ідею. У партії "ГЕРБ" кажуть, що Україні допомагають цивілізовані країни.

"Я хочу, щоб Болгарія була частиною цього списку", — заявив депутат Мінов від "ГЕРБ".

"Демократична Болгарія" виступає за постачання зброї, оскільки ті ж С-300 вже застаріли і після російського вторгнення в Україну продовжувати їхню експлуатацію практично неможливо.

Нагадаємо, у вересні в Міноборони Болгарії заявили, що вони не постачатимуть зброї Україні. Глава відомства Димитр Стоянов заявив, що доки він міністр, зброї Україна не отримає.

Раніше Україна подала запит до Болгарії на постачання реактивної артилерії та гаубиць. Проте отримала відмову.