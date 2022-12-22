"Це частина Росії": німецька авіакомпанія відмовила в послузі болгарському послу

Посол Болгарії у США Георгій Панайотов розповів, що в авіакомпанії Lufthansa відмовилися супроводжувати його неповнолітнього сина.

Related video

Німецька авіакомпанія Lufthansa в останній момент скасувала вже оплачену послугу із супроводу 12-річного сина посла Болгарії у США та колишнього міністра оборони Георгія Панайотова. У компанії аргументували свій вчинок тим, що Болгарія є частиною Російської Федерації. Про інцидент Георгій Панайотов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами дипломата, його син прямував додому до Болгарії на Різдво. Він повинен був здійснити пересадку в аеропорту Франкфурта з рейсу на літак, що прибуває з Вашингтона, на той, який прямує до Софії у супроводі співробітника авіакомпанії Lufthansa.

"Тео 12 років, і він ніколи не подорожував один. Послуга оплачена і підтверджена компанією. У день від'їзду мені надійшло повідомлення, що послугу скасовано. Причина, на яку посилається Lufthansa, полягає в тому, що Болгарія є частиною Російської Федерації!", — обурився Георгій Панайотов.

Посол зазначив, що цей інцидент завдав психологічної травми його дитині. Пізніше Панайотов повідомив, що екіпаж літака допоміг його синові знайти потрібний рейс і додав, що вважає слова представників авіакомпанії "абсурдними та скандальними".

Георгій Панайотов також згадав про те, що не має наміру добиватися компенсації від авіакомпанії, проте розраховує на пояснення. Він також відмовився від допомоги ЗМІ, подякувавши журналістам за інтерес до його історії.

"У мене немає сумнівів, що цей інцидент пов'язаний з неграмотністю, напівграмотністю, невіглаством. Що дуже погано, але не драматично, а тим більше трагічно. Сподіваюся, Тео сприйме це як роздратування життя і сподіваюся, що це ні з ким не станеться!", — підсумував посол Болгарії.

Нагадаємо, що 9 грудня парламент Болгарії затвердив список озброєння для України. Таким чином, країна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надасть ЗСУ військову допомогу.

Фокус також писав, що уряд Болгарії домовився з нафтовою компанією "Лукойл" експортувати російські нафтопродукти до країн ЄС в обхід ембарго. За словами віце-прем'єр-міністра, угода принесе до бюджету Болгарії додаткові 350 млн. євро.

Ще ми повідомляли про те, яку військову техніку Болгарія може відправити Україні. Для ЗСУ виділять озброєння старого зразка, сумісне зі стандартами НАТО. Це рішення слідує за голосуванням Національної асамблеї Болгарії за відповідну резолюцію.