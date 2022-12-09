Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Болгарія вперше направить військову допомогу Україні, — ЗМІ

армія, техніка, машини, прапор Болгарії
Офіційна Софія вперше направить Україні військову допомогу

Список того, що Болгарія передасть ЗСУ, засекречений. Проте відомо, що проти цього постачання проголосували соціалісти та проросійська "Партія відродження".

Related video

Болгарія відправить Україні військову допомогу після того, як парламент у п'ятницю, 9 грудня, затвердив список озброєння. Про це пише Reuters.

Загалом 148 депутатів із 240-місцевого парламенту віддали свої голоси за відправку допомоги.

Список озброєнь засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправлятиме переважно легке озброєння та боєприпаси.

"Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву". — прокоментував майбутнє постачання озброєння виконувач обов'язків міністра оборони Димітар Стоянов.

Також офіційна Софія не відправить українським військовим системи ППО С-300.

За словами Стоянова, незважаючи на бажання допомогти Збройним силам України, він має насамперед думати про те, як зміцнити обороноздатність своєї країни.

Зауважимо, що Болгарія — одна з небагатьох країн, яка з 24 лютого ще не відправляла військову допомогу Україні для війни з ЗС Росії.

Однак у серпні Міністерство економіки країни схвалило угоди щодо експорту зброї на суму понад $540,22 мільйона, більша частина яких призначалася для Польщі — одного з ключових вузлів для відправки зброї в Україну.

Раніше Фокус писав про те, яку військову техніку Болгарія може надіслати Україні. Системи ППО С-300 болгари залишать собі, ЗСУ отримають стару техніку, сумісну зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, що раніше Україна раніше подала запит до Болгарії на постачання реактивної артилерії та гаубиць, але отримала відмову.