Болгарія вперше направить військову допомогу Україні, — ЗМІ

Список того, що Болгарія передасть ЗСУ, засекречений. Проте відомо, що проти цього постачання проголосували соціалісти та проросійська "Партія відродження".

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Болгарія відправить Україні військову допомогу після того, як парламент у п'ятницю, 9 грудня, затвердив список озброєння. Про це пише Reuters.

Загалом 148 депутатів із 240-місцевого парламенту віддали свої голоси за відправку допомоги.

Список озброєнь засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправлятиме переважно легке озброєння та боєприпаси.

"Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву". — прокоментував майбутнє постачання озброєння виконувач обов'язків міністра оборони Димітар Стоянов.

Також офіційна Софія не відправить українським військовим системи ППО С-300.

За словами Стоянова, незважаючи на бажання допомогти Збройним силам України, він має насамперед думати про те, як зміцнити обороноздатність своєї країни.

Зауважимо, що Болгарія — одна з небагатьох країн, яка з 24 лютого ще не відправляла військову допомогу Україні для війни з ЗС Росії.

Однак у серпні Міністерство економіки країни схвалило угоди щодо експорту зброї на суму понад $540,22 мільйона, більша частина яких призначалася для Польщі — одного з ключових вузлів для відправки зброї в Україну.

Раніше Фокус писав про те, яку військову техніку Болгарія може надіслати Україні. Системи ППО С-300 болгари залишать собі, ЗСУ отримають стару техніку, сумісну зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, що раніше Україна раніше подала запит до Болгарії на постачання реактивної артилерії та гаубиць, але отримала відмову.