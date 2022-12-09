Болгария впервые направит военную помощь Украине, — СМИ

Список того, что Болгария передаст ВСУ, засекречен. Однако известно, что против этой поставки проголосовали социалисты и пророссийская "Партия возрождения".

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Болгария направит Украине военную помощь после того, как парламент в пятницу, 9 декабря, утвердил список вооружения. Об этом пишет Reuters.

В общей сложности 148 депутатов из 240-местного парламента отдали свои голоса за отправку помощи.

Список вооружений засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София будет отправлять в основном легкое вооружение и боеприпасы.

"Болгария не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву". — прокомментировал будущую поставку вооружения исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов.

Также официальная София не отправит украинским военным системы ПВО С-300.

По словам Стоянова, несмотря на желание помочь Вооруженным силам Украины, он должен в первую очередь думать о том, как укрепить обороноспособность своей страны.

Заметим, что Болгария — одна из немногих стран, которые с 24 февраля еще не отправляли военную помощь Украине для войны с ВС России.

Однако в августе Министерство экономики страны одобрило сделки по экспорту оружия на сумму более $540,22 миллиона, большая часть которых предназначалась для Польши — одного из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.

Ранее Фокус писал о том, какую военную технику Болгария может отправить Украине. Системы ПВО С-300 болгары оставят себе, ВСУ получат старую технику, совместимую со стандартами НАТО.

Напомним, что ранее Украина ранее подала запрос в Болгарию на поставку реактивной артиллерии и гаубиц, но получила отказ.