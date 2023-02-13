"Справжній друг": Данія передала Україні всі свої САУ CAESAR, — Міноборони (відео)

В арсеналі збройних сил Данії станом на 2022 рік було 15 одиниць такого озброєння. Крім того, раніше стало відомо, що Копенгаген передасть українській армії усі 19 САУ CAESAR, які було закуплено для власної армії.

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Данія передала Україні всі французькі самохідні артилерійські установки CAESAR, які є в арсеналі її збройних сил. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи", — йдеться у повідомленні.

У відомстві не повідомили про кількість переданого озброєння. Проте, станом на 2022 рік, Данія мала 15 таких гаубиць. Крім того, 27 січня стало відомо, що Копенгаген передасть українській армії усі 19 САУ CAESAR, які було закуплено для армії Данії.

Що відомо про гаубиці?

CAESAR — 155-мм самохідна артилерійська установка, яка була розроблена та виготовлена французькою фірмою Nexter. САУ призначені для знищення живої сили, ворожих артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів по мінних полях і польових загородженнях. Це озброєння може використовувати весь асортимент 155 мм снарядів НАТО, зокрема касетні. Максимальна дальність стрільби установки — 42 км, вона здатна випускати шість снарядів за хвилину.

Нагадаємо, 12 лютого ЗМІ писали, що Пакистан масово передає боєприпаси Україні. За інформацією журналістів, українська армія отримає від Пакистану понад 10 тисяч боєприпасів для РСЗВ "Град". При цьому раніше Ісламабад благав РФ зробити знижку на нафту в умовах економічної кризи.

18 січня видання Bild повідомило, що Болгарія таємно постачала Україну паливом, боєприпасами та комплектуючими на початку повномасштабного вторгнення РФ. За оцінками, їх внесок у постачання боєприпасів сягав 30% і 40% палива.