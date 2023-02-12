Пакистан масово передає боєприпаси Україні, — Economic Times

Українська армія отримає від Пакистану понад 10 тисяч боєприпасів для РСЗВ "Град". Воджночас Ісламабад раніше умовляв РФ зробити знижку на нафту.

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Пакистан регулярно відправляє Україні боєприпаси — за останніми даними, для української армії було відвантажено понад 10 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню "Град". Про це пише видання Economic Times із посиланням на джерела.

За даними журналістів, Пакистан постачає в Україну боєприпаси через німецький порт Емден. Далі вантаж прямує в Польщу, звідки прямує на українську територію.

"Хоча Пакистан благав Росію про зниження ціни на нафту в умовах економічної кризи, він регулярно постачає зброю в Україну", — сказало одне з джерел, яке побажало залишитися невідомим", — ідеться в публікації.

Видання також повідомило, що Пакистан збільшив постачання боєприпасів та інших засобів оборони через треті країни, що межують з Україною. Судноплавна компанія Project Shipping із Карачі у січні забезпечила доставку 146 контейнерів із пакистанських артилерійських заводів, йдеться у матеріалі. Також у січні артилерійські фабрики Пакічтана через Карачі відправили ще одну партію із 50 тисяч боєприпасів. Вантажі з Пакистану переправляються в Україну через порт Гданська. Натомість, за даними видання, Україна пообіцяла Пакистану моденізувати вертольоти Мі-17.

Видання зазначає, що Україну та Пакистан пов'язують тісні військові та промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив в України понад 320 танків Т-80УД із повністю сформованим середовищем для їх підтримки, боєприпасами та запчастинами. З 1991 до 2020 року Україна уклала з Пакистаном оборонні контракти на майже 1,6 млрд доларів. Крім того, Пакистан уклав угоду з Україною на ремонт свого парку танків Т-80УД на суму 85,6 млн доларів.

У 2021 році Пакистан та Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, особливо в оборонному виробництві, навчанні, контртерористичній діяльності та розвідувальних галузях, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, за даними журналістів, протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну Болгарія негласно постачала Києву паливо, боєприпаси та комплектуючі для зброї.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Збройним силам України потрібно терміново надати озброєння, інакше російські окупанти виграють велику війну.