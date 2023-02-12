ЗСУ терміново потрібна зброя: президент Польщі назвав умову перемоги армії РФ в Україні

"Путін може перемогти. І ми не знаємо, де він зупиниться", — попередив Анджей Дуда.

Related video

Збройним силам України потрібно терміново надати озброєння, інакше російські окупанти виграють велику війну. Таку думку висловив у спілкуванні зі французьким виданням Le Figaro президент Польщі Анджей Дуда.

"Так, може [російська армія перемогти у війні]. Якщо Україна терміново не отримає допомоги. Вони не мають сучасної військової інфраструктури, але є люди. Якщо найближчими тижнями не відправимо ЗСУ військову техніку, Путін може перемогти. І ми не знаємо, де він зупиниться".

Журналістка видання нагадала про підтримку 45% республіканців у Конгресі США ідеї територіальних поступок Росії для припинення війни. Дуда у відповідь сказав, що ці питання мають право вирішувати лише українці.

[ + – ] Дуда просив поважати українців, які борються за батьківщину Фото: Facebook / Володимир Зеленський

"Якщо хтось хоче віддати Росії території як поступки, нехай віддасть свої. Давайте поважатимемо українців, які борються за свою батьківщину. Я не думаю, що є американські патріоти, які думають інакше. Сполучені Штати залишаються демократичною державою, де звучать різні голоси — це їхнє право", — підкреслив польський лідер.

Дуда впевнений у відповідальності Вашингтона за ухвалення рішень, ця теза доводить те, що допомога Україні від США є найбільшою.

У відповідь на питання про напад Росії на Польщу Дуда заявив, що такий сценарій вважатиметься атакою на НАТО.

"Коли у 2001 році Штати зазнали нападу, союзники стали на бік американців у боротьбі з терористами. Якби стався напад на країну НАТО, хоч би яким він був, відповідь буде такою ж — швидкою та рішучою", — сподівається він.

Нагадаємо, що Великобританія може передати ЗСУ далекобійні ракети Harpoon або Storm Shadow, щоб вражати цілі ЗС РФ у Криму.

Швеція 9 лютого погодилася безплатно передати Україні військову допомогу на 406 млн доларів. У постачання можуть включити бойові машини Combat Vehicle 90.

США підтримують обороноздатність Польщі — уряд країни може купити реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS і обладнання до них на 10 мільярдів доларів.