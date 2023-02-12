ВСУ срочно нужно оружие: президент Польши назвал условие победы армии РФ в Украине

"Путин может победить — и мы не знаем, где он остановится", — предупреждает Анджей Дуда.

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Вооруженным силам Украины нужно срочно предоставить вооружение, иначе российские оккупанты выиграют большую войну. Такое мнение выразил в общении с французским изданием Le Figaro президент Польши Анджей Дуда.

"Да, может [российская армия победить в войне]. Если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди. Если в ближайшие недели мы не отправим ВСУ военную технику, Путин может победить. И мы не знаем, где он остановится.

Журналист издания напомнила о поддержке 45% республиканцев в Конгрессе США идеи территориальных уступок России для прекращения войны. Дуда в ответ сказал, что эти вопросы вправе решать только украинцы.

[ + – ] Дуда просил уважать украинцев, которые борются за родину Фото: Facebook / Владимир Зеленский

"Если кто-то хочет отдать России территории в качестве уступок, пусть отдаст свою. Давайте уважать украинцев, которые борются за свою родину. Я не думаю, что есть американские патриоты, которые думают иначе. Соединенные Штаты остаются демократическим государством, в котором звучат разные голоса — это их право", — подчеркнул польский лидер.

Дуда уверен в ответственности Вашингтона за принятие решений, этот тезис доказывает то, что помощь Украине от США — самая большая.

В ответ на вопрос о нападении России на Польшу Дуда заявил, что такой сценарий будет считаться атакой на НАТО.

"Когда в 2001 году Штаты подверглись нападению, союзники встали на сторону американцев в борьбе с террористами. Если бы произошло нападение на страну НАТО, каким бы оно ни было, ответ будет таким же — быстрым и решительным", — надеется он.

Напомним, что Великобритания может передать ВСУ дальнобойные ракеты Harpoon или Storm Shadow, чтобы поражать цели ВС РФ в Крыму.

Швеция 9 февраля согласилась бесплатно передать Украине военную помощь на 406 млн долларов. В поставку могут включить боевые машины Combat Vehicle 90.

США поддерживают обороноспособность Польши — правительство страны может закупить реактивные системы залпового огня M142 HIMARS и оборудование к ним на 10 миллиардов долларов.